Najemotivniji nastup na Zimskim olimpijskim igrama zbog nedavno poginulih roditelja

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Američki klizač Maksim Naumov izveo je performans na Zimskim olimpijskim igrama koji je posvetio nedavno poginulim roditeljima.

maksim naumov na zoi klizao za poginule roditelje Izvor: Li Ming / Xinhua News / Profimedia

Američki umjetnički klizač Maksim Naumov (24) debitovao je na Zimskim olimpijskim igrama i kupio srca navijača emotivnim gestom. Mladić je riješio da plesnu tačku posveti roditeljima koji su prije godinu dana poginuli u avionskoj nesreći. Na taj način momak koji vuče ruske korijene odao je počast najbližima.

Naumov je izveo plesnu tačku u kratkom programu, a dok je čekao ocjene sve vrijeme je držao fotografiju roditelja. Na njoj se moglo vidjeti da je na ledu od malih nogu, sa roditeljima pravi prve plesne korake, te je fotografija utoliko važnija za američkog predstavnika. Znao je Maksim da su mu šanse male, ali je na ovom takmičenju izveo jedan od najboljih nastupa u karijeri.

Zaplesao je uz Šopenovu kompoziciju Nokturno broj 20, a tačku je simbolično završio - pao je na led i pogledao ka nebu i rekao "Pogledajte šta smo učinili". "Nisam znao da li ću da zaplačem, smijem se ili... Sve što sam mogao bilo je da pogledam gore prema njima. Čovječe, još ne mogu da verujem šta se upravo dogodilo", rekao je Amerikanac.

Nakon ove tačke uspio je da se plasira, pošto je osvojio 85,65 bodova.

Ko su bili roditelji Maksima Numova?

Da krv nije voda pokazao je i momak koji ima ruske korijene, ali brani boje Amerike. Njegovi roditelji, nekadašnji svjetski prvaci u parovima za Rusiju, Jevgenija Šiškova i Vadim Naumov, bili su među 67 žrtava stravične avionske nesreće 29. januara 2025. Putnički avion kompanije Amerikan Erlajns prilazu aerodromu u Vašingtonu, sudario se sa vojnim helikopterom i pao u zaleđenu reku.

U avionu se nalazilo više od 20 članova klizačke zajednice, uključujući 11 mladih klizača, njihove trenere i članove porodica, koji su se vraćali sa razvojnog kampa u Vičiti. Srećom, Maksim je putovao ranijim letom i izbjegao nesreću.

Mladi klizač tragediju je vrlo teško podnio. Priznao je da prvih nedjelja gotovo nije ustajao iz kreveta. Kada su se osjećanja slegla shvatio je da mora da nastavi misiju koju je sa roditeljima gradio. "Ne razmišljam nužno o njima, već o njihovoj prisutnosti. Osjećam je. Sa svakim klizanjem i korakom koji sam napravio na ledu, osjećao sam njihovu podršku, gotovo kao šahovska figura na ploči", rekao je.

