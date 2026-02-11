logo
Norvežanin osvojio treće uzastopno olimpijsko zlato, ukupno ima sedam na ZOI

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor Agencije
Norveški takmičar u skijaškom trčanju Johanes Hesflot Klebo osvojio je zlatnu medalju na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini, u disciplini klasični sprint.

ohanes Hesflot Klebo treće olimpijsko zlato zaredom, ukupno sedam na ZOI Izvor: NTB, NTB / Alamy / Profimedia

Klebo (29) je u finalu na stazi u Tezeru kroz cilj prošao za 3:39,74 minuta, čime je osvojio treće uzastopno olimpijsko zlato u sprintu, ujedno sedmo zlatno odličje na Zimskim olimpijskim igrama.

Srebro je pripalo američkom predstavniku Benu Ogdenu sa 0,87 sekundi zaostatka za pobjednikom, dok je bronzu osvojio Klebov sunarodnik Oskar Vike Opstad sa 6,81 sekund zaostatka.

U ženskoj konkurenciji sve tri medalje pripale su Šveđankama.

Zlato je osvojila Lin Svan, koja je u cilj prošla vremenom od 4:03,05 minuta. Srebro je pripalo olimpijskoj šampionki iz Pekinga 2022. godine - Joni Sundling (zaostatak od 1,59 sekundi), a bronzu je osvojila Maja Dalkvist sa 4,83 sekunde sporijim vremenom od pobjednice, prenijele su agencije.

(MONDO/agencije)

