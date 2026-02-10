logo
Ipak ćemo gledati spektakl na ledu: Poslije bure zbog američke kompanije, Španac dobio dozvolu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Klizač Tomas-Ljorens Guarino Sabate dobio je dobre vijesti na Zimskim olimpijskim igrama, kompozicija uz koju pleše biće mu dozvoljena

Tomas-Ljorens Guarino Sabate Izvor: Diego Barbieri/Shutterstock

Španski klizač Tomas-Ljorens Guarino Sabate (26) nekoliko dana pred početak Zimskih olimpijskih igara dobio je loše vijesti - kompozicija zahvaljujući kojoj je pobrao srca navijača nije dobila dozvolu da bude puštena na ovom takmičenju. Međutim, nakon pritiska javnosti i brze reakcije njegovog tima, Španac će moći da obraduje publiku u Italiji posebnim programom.

"Presrećni smo što smo uspjeli da dobijemo sve licence za Tomasa kroz kombinaciju dostupnih snimaka za instant licenciranje na našoj platformi, uz sve zahtjeve i dobrim vezama koje imamo u muzičkoj industriji", navodi se.

Najprije Sabate nije dobio dozvolu da koristi miks iz animirane komedije "Minions" studija "Illumination Entertainment", koju je koristio tokom prethodnih godina. Bio je to veliki problem za šestostrukog šampiona Španije, jer učestvuje u dvije konkurencije (kratki program i slobodni program) i prema tome - morao bi u obje da nastupi na isti način, što bi umanjilo šanse za uspjeh na posebnom takmičenju koje se održava svake četvrte godine.

Zbog toga se Sabate oglasio na društvenim mrežama: "Obaviješten sam da više ne smijem da koristim ovaj program zbog problema sa autorskim pravima. Suočiću se sa ovim izazovom otvoreno i učiniću sve što mogu da izvučem maksimum iz situacije", oktrio je Španac.

Momak koji se smatra favoritom za medalju publiku je osvojio ovim neobičnim programom - dinamičan je i drugačiji, ali umalo da propusti priliku da još jednom briljira u žutoj majici i plavim pantalonama sa tregerima. Iako je Sabate još prije početka sezone uredno pratio propisanu proceduru za prijavljivanje kompozicije, na kraju je došlo do problema, ali je srećom riješen.

Podsjetimo, klizači kroz sistem "ClicknClear" traže odobrenje za muziku. Godinama klizači nisu imali problema sa autorskim pravima jer je muzika sa tekstom bila zabranjena, dok je većina klasične muzike tretirana kao javno dobro i mogla je da se koristi bez posebnih dozvola. Međunarodna klizačka unija (ISU) je 2014. ublažila pravila i dozvolila muziku sa riječima, kako bi sport bio bliži savremenoj publici. Ipak, većina moderne muzike nije javno dobro.

Kad je u pitanju muška konkurencija u umjetničkom klizanju, takmičenje počinje u utorak kratkim programom u 18.30.

Tagovi

Zimske olimpijske igre umjetničko klizanje

