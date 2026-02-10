Skroman nastup Erića, ali ništa od četvrtfinala: Strahinja 67. u sprintu na Zimskim olimpijskim igrama

Strahinja Erić drugi put u karijeri učestvuje na Zimskim olimpijskim igrama.

Izvor: Joachim Frey / imago sportfotodienst / Profimedia

Poslije nastupa u Pekingu 2022. godine, reprezentativac BiH u skijaškom trčanju Strahinja Erić danas je upisao nastup na svojim drugim Zimskim olimpijskim igrama.

U kvalifikacijama za sprint trku u skijaškom trčanju u Tezeru imao je zaostatak od 27,7 sekundi za vodećim (3:37.07), što je bilo dovoljno tek za 67. mjesto (od 95 takmičara).

Johanes Hesfot Klebo iz Norveške bio je prvi s vremenom 3:07.37, dok je drugoplasirani Ben Ogden iz SAD imao dvije i po sekunde zaostatka, 3:09.88.

Podsjetimo, 30 takmičara sa najboljim vremenom izborilo je plasman u četvrtfinale.

Od takmičara iz regiona, niko nije uspio da uđe u Top 30, tako da su Vili Črv, Miha Šimenc i Nejc Stern iz Slovenije, Marko Skender iz Hrvatske, Aleksandar Grbović iz Crne Gore i Miloš Milosavljević iz Srbije ostali bez borbe za medalje na ZOI. Najbolje plasiran među pomenutim bio je Slovenac Črv (43. mjesto).

Strahinju 13. februara očekuje nastup na 10 kilometara.