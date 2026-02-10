logo
Skroman nastup Erića, ali ništa od četvrtfinala: Strahinja 67. u sprintu na Zimskim olimpijskim igrama

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
Strahinja Erić drugi put u karijeri učestvuje na Zimskim olimpijskim igrama.

Strahinja Erić Izvor: Joachim Frey / imago sportfotodienst / Profimedia

Poslije nastupa u Pekingu 2022. godine, reprezentativac BiH u skijaškom trčanju Strahinja Erić danas je upisao nastup na svojim drugim Zimskim olimpijskim igrama.

U kvalifikacijama za sprint trku u skijaškom trčanju u Tezeru imao je zaostatak od 27,7 sekundi za vodećim (3:37.07), što je bilo dovoljno tek za 67. mjesto (od 95 takmičara).

Johanes Hesfot Klebo iz Norveške bio je prvi s vremenom 3:07.37, dok je drugoplasirani Ben Ogden iz SAD imao dvije i po sekunde zaostatka, 3:09.88.

Podsjetimo, 30 takmičara sa najboljim vremenom izborilo je plasman u četvrtfinale.

Od takmičara iz regiona, niko nije uspio da uđe u Top 30, tako da su Vili Črv, Miha Šimenc i Nejc Stern iz Slovenije, Marko Skender iz Hrvatske, Aleksandar Grbović iz Crne Gore i Miloš Milosavljević iz Srbije ostali bez borbe za medalje na ZOI. Najbolje plasiran među pomenutim bio je Slovenac Črv (43. mjesto).

Strahinju 13. februara očekuje nastup na 10 kilometara.

Tagovi

Zimske olimpijske igre skijaško trčanje Strahinja Erić

