Muzaferija ostvarila olimpijski rezultat karijere - evo kad pratimo ostale nastupe bh. sportista!

Pogledajte termine nastupa svih sportista iz BiH do kraja ZOI 2026 u Milanu i Kortini d'Ampeco.

Izvor: Luciano Maria Bisi/IPA Sport / ipa-agency.net / imago sportfotodienst / Profimedia

Najbolja bh. skijašica Elvedina Muzaferija prva se, od sportista iz Bosne i Hercegovine, predstavila na Zimskim olimpijskim igrama.

Muzaferija je u nedjelju nastupila u spustu, koji je obilježila teška povreda legendarne Amerikanke Lindzi Von koja je nakon toga morala da bude hitno operisana. Muzaferija je zauzela 20. mjesto, što je njen najbolji plasman ikad na Olimpijskim igrama, a prije povratka iz Milana i Kortine d'Ampeco na borilištima će se naći još dva puta.

U četvrtak, 12. februara, predstaviće se u superveleslalomu, čiji je početak zakazan za 11.30 časova. U ovoj disciplini takmičila se i 2018. godine u Pjongčangu, zauzevši 41. mjesto, dok je četiri godine kasnije u Pekingu bila na 25. poziciji, što je do juče bio njen najbolji rezultat na najvećoj sportskoj smotri.

Tri dana kasnije, Muzaferija će nastupiti i u veleslalomu. Prva trka planirana je za 10.00 časova, dok druga počinje u 13.30.

Nije, međutim, Muzaferijin nastup prvi naredni koji ćemo gledati na ovogodišnjim ZOI kad je riječ o bh. takmičarima. Naime, sutra (10. februar) Strahinja Erić će nastupiti u kvalifikacijama sprinta u skijaškom trčanju (9.55).

PREOSTALI NASTUPI SPORTISTA IZ BiH NA ZOI 2026

ELVEDINA MUZAFERIJA (SKIJANJE):

12. februar, 11.30 – superveleslalom

15. februar, 10.00 (prva trka), 13.30 (druga trka) - veleslalom

STRAHINJA ERIĆ (SKIJAŠKO TRČANJE):

10. februar, 9.55 – sprint (kvalifikacije)

13. februar, 11.45 – 10 km

MARKO ŠLJIVIĆ (SKIJANJE):

14. februar, 10.00 (prva trka), 13.30 (druga trka) - veleslalom

16. februar, 10.30 (prva trka), 13.30 (druga trka) – slalom

ESMA ALIĆ (ALPSKO SKIJANJE):

15. februar, 10.00 (prva trka), 13.30 (druga trka) – veleslalom

18. februar, 10.00 (prva trka), 13.30 (druga trka) - slalom

TEODORA DELIPARA (SKIJAŠKO TRČANJE):

12. februar, 13:00 – 10 km

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)