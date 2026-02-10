Skeletoncu iz Ukrajine zabranjeno je da nosi kacigu na kojoj su poginuli Ukrajinci.

Izvor: Profimedia/Andrew Milligan, PA Images / Alamy

Međunarodni olimpijski komitet (MOK) zabranio je ukrajinskom sportisti Vladislavu Geraskeviču da na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini d'Ampeco koristi kacigu na kojoj su fotografije ljudi koji su stradali u Ukrajini, danas je zvanično potvrđeno.

Geraskevič je takmičar u skeletonu čija je kaciga - na kojoj su neki od stradalih Ukrajinaca - privukla veliku pažnju, da bi sada ipak bilo odlučeno da to nije prema pravilima i nije prema povelji Olimpijskih igara.

Vidi opis Ukrajincu zabranili da nosi ovu kacigu na ZOI: Pogledajte dobro ko je na njoj, stigla hitna reakcija Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia/FRANCK FIFE / AFP Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Profimedia/ FRANCK FIFE / AFP Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: HAHN Lionel / AFP / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Profimedia/Andrew Milligan, PA Images / Alamy Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Profimedia/Andrew Milligan, PA Images / Alamy Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Profimedia/Andrew Milligan, PA Images / Alamy Br. slika: 6 6 / 6 AD

Umjesto toga, Geraskeviču je rečeno da - ako želi - u znak sjećanja na poginule u sukobu sa Rusijom može da ponese crni flor na ruci. Za sada nije poznato da li će to uraditi, ali je cijeli svijet svakako već vidio kacigu na kojoj su poginuli Ukrajinci, pošto ju je već nosio tokom jednog treninga.

Istakao je Ukrajinac (26) da mu je zbog ove odluke MOK-a "slomljeno srce", dok je za Rojters izjavio da su mnogi od onih koji se nalaze na njegovoj "kacigi sjećanja" bili sportisti, među njima i jedna tinejdžerka dizačica tegova Alina Peregudova, pa zatim još bokser Pavlo Iščenko i hokejaš Oleksij Loginov, kao i da su mu neki od njih bili prijatelji. Ni to nije bilo dovoljno da bi njegova želja bila uslišena.

Zašto je kaciga zabranjena?

МОК забороняє використання мого шолома на офіційних тренуваннях та змаганнях



Рішення, яке просто розбиває серце. Відчуття, що МОК зраджує тих спортсменів, які були частиною Олімпійського руху, не даючи можливості вшанувати їх на спортивній арені, куди ці спортсмени більше…pic.twitter.com/rCAoeTxcUn — Vladyslav Heraskevych OLY (@heraskevych)February 9, 2026



U pravilima Olimpijske povelje navodi se da "nikakav vid demonstracije ili političke, vjerske ili rasne propagande nije dozvoljen na olimpijskim lokacijama, borilištima ili u drugim prostorima".

"Od samog početka smo se bavili ovim pitanjem i MOK u potpunosti razumije želju sportista da se sjete onih koji su izgubili živote u tom, ali i u drugim sukobima širom svijeta", rekao je portparol MOK-a Mark Adams i zatim je još dodao: "Moramo da se fokusiramo na sportski učinak i sport uopšte i od suštinskog je značaja da postoje jednaka prava za sve sportiste i da takmičenja ostanu slobodna od svakog uticaja."

"Ono što smo rekli jeste da ova kaciga nije u skladu sa pomenutim smjernicama. Ipak, dozvolićemo mu da tokom takmičenja nosi crni flor oko ruke. On se oglasio na društvenim mrežama, ali smatramo da je ovo dobar kompromis."