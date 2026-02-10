"Plakala sam osam sati bez prestanka": Aniki se srušio svijet, ne može na ZOI

Američka sportistkinja Anika Malasinski vrlo je dominantna u nordijskoj kombinaciji, ali neće imati priliku da na Igrama brani boje svoje zemlje jer disciplina u kojoj se takmiči nije na programu za žene u Italiji.

Izvor: Eibner-Pressefoto/Memmler / imago sportfotodienst / Profimedia

Američka sportistkinja Anika Malasinski (24) ove godine neće imati priliku da se takmiči na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini, iako je možda i na vrhuncu karijere. Razlog nije povreda, niti loši rezultati, već činjenica da se žene i dalje ne takmiče u sportu kojim se ona bavi - riječ je o nordijskoj kombinaciji.

Malasinski je takmičarka u nordijskoj kombinaciji, disciplini koja objedinjuje skijaške skokove i skijaško trčanje i spada među najstarije zimske olimpijske sportove. Ova disciplina bila je dio programa još na prvim Zimskim olimpijskim igrama 1924. godine u Šamoniju, ali se od tada do danas takmičenja održavaju isključivo u muškoj konkurenciji.

Uoči Olimpijskih igara 2026, Međunarodni olimpijski komitet donio je odluku da se ženska nordijska kombinacija ni tada ne uvede u program. Kao obrazloženje navedeno je da ovaj sport "nije primjenljiv u ženskoj kategoriji", uz dodatne argumente koji se odnose na manju gledanost i ograničen broj država koje imaju takmičarke u ovoj disciplini.

Takva odluka duboko je pogodila Amerikanku. U razgovoru za magazin "Self", sportistkinja je ispričala da joj je trenutak kada je saznala vijest bio izuzetno težak i da je osjećala veliko razočaranje jer joj je uskraćena prilika da se bori za olimpijsku medalju.

"Pet godina sam trenirala i bila sam potpuno spremna da ispišem istoriju.Čak sam u sebi razmišljala da zamolim stjuardesu za čašu šampanjca u iščekivanju objave. Umjesto toga, plakala sam osam sati bez prestanka. Dok sam sjedila tamo, u vazduhu, saznanje da će moj san ostati nedostižan još četiri godine potpuno me slomila", dodala je Amerikanka.

Umjesto da se nađe na borilištu, Malasinski će Zimske olimpijske igre moći da prati samo putem televizijskog prenosa. Posebno emotivan biće trenutak kada bude gledala svog brata, koji će nastupiti u nordijskoj kombinaciji, disciplini u kojoj ženama i dalje nije dozvoljeno da se takmiče na olimpijskom nivou.

