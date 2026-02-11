Švajcarske hokejašice se fotkale s Novakom Đokovićem: "Pogledajte koga smo srele u Milanu"

Srpski teniser Novak Đoković glavna je zvijezda u Milanu, a sportistima ni navijačima više nije bitno ko je čiji fan u svijetu tenisa.

Izvor: Mickael Chavet/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković je najveća zvijezda na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini. Srpski as je u Italiji sa porodicom i uživa u druženju sa sportistima koji ga opsjedaju na ulicama grada mode. Fotografijom sa jednim od najboljih sportista na planeti pohvalile su se i reprezentativke Švajcarske u hokeju na ledu.

Ova fotografija će sigurno izazvati lavinu komentara upravo zbog rivalstva Novaka Đokovića i miljenika Švajcaraca Rodžera Federera. Pravo je čudo što vlasnik 20 grend slem titula nije viđen na ZOI kada je i sam veliki ljubitelj skijanja i zimskih sportova.

"Pogledajte koga smo srele u Milanu", stoji u objavi na društvenim mrežama.

Đoković prijavljen za Dohu

Đoković je za sada najviše pažnje privukao na finalu umjetničkog klizanja gde je sa porodicom gledao spektakularni nastup Ilije Malinina. On je poslije Australijan opena odlučio da uzme kraći odmor i čeka se zvanična potvrda da će nastupiti na turniru u Dohi koji počinje 16. februara. Tamo će ponovo imati šansu da se nadmeće sa najboljim teniserima planete Karlosem Alkarazom i Janikom Sinerom.

