logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Švajcarske hokejašice se fotkale s Novakom Đokovićem: "Pogledajte koga smo srele u Milanu"

Švajcarske hokejašice se fotkale s Novakom Đokovićem: "Pogledajte koga smo srele u Milanu"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Srpski teniser Novak Đoković glavna je zvijezda u Milanu, a sportistima ni navijačima više nije bitno ko je čiji fan u svijetu tenisa.

Švajcarske hokejašice se fotkale s Novakom Đokovićem: "Pogledajte koga smo srele u Milanu" Izvor: Mickael Chavet/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković je najveća zvijezda na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini. Srpski as je u Italiji sa porodicom i uživa u druženju sa sportistima koji ga opsjedaju na ulicama grada mode. Fotografijom sa jednim od najboljih sportista na planeti pohvalile su se i reprezentativke Švajcarske u hokeju na ledu.

Ova fotografija će sigurno izazvati lavinu komentara upravo zbog rivalstva Novaka Đokovića i miljenika Švajcaraca Rodžera Federera. Pravo je čudo što vlasnik 20 grend slem titula nije viđen na ZOI kada je i sam veliki ljubitelj skijanja i zimskih sportova.

"Pogledajte koga smo srele u Milanu", stoji u objavi na društvenim mrežama.

Đoković prijavljen za Dohu

Đoković je za sada najviše pažnje privukao na finalu umjetničkog klizanja gde je sa porodicom gledao spektakularni nastup Ilije Malinina. On je poslije Australijan opena odlučio da uzme kraći odmor i čeka se zvanična potvrda da će nastupiti na turniru u Dohi koji počinje 16. februara. Tamo će ponovo imati šansu da se nadmeće sa najboljim teniserima planete Karlosem Alkarazom i Janikom Sinerom.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:37
Novak Đoković čestita Karlosu Alkarazu
Izvor: Eurosport
Izvor: Eurosport

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Novak Đoković Zimske olimpijske igre

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC