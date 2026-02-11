Kanađanka rođena bez tri prsta postala heroina ZOI: "Uvijek krijem ruku, a ne bi trebalo"

Kanađanka Florens Brunele postala je heroina Zimskim olimpijskih igara zbog životne priče koju je podijelila sa navijačima.

Kanađanka Florens Brunele (22) postala je heroina, nakon što je na Zimskim olimpijskim igrama podijelila životnu priču. Riječ je o djevojci kojoj na levoj ruci nedostaju tri prsta, koja je tokom karijere pobijedila depresiju i koja se ponosno bori u sportu u kojem piše istoriju. Bila je važan dio reprezentacije Kanade, a uspjeh u Italiji je mnogo veći ako znamo da je na prethodnim Igrama bila tragičar svog tima.

Brunele je 2022. postala najmlađa takmičarka u brzom klizanju koja je postala dio kanadskog tima, nije imala mnogo sreće pošto je u trci izazvala sudar sa rivalkom. Tad je Kanada, zbog njenog kažnjavanja, pala za nekoliko mjesta i završila kao šesta. Koju godinu kasnije, stigla je mnogo bolja vijest - Kanada je osvojila drugo mjesto, a mlada predstavnica bila je dio tog tima.

Prilikom dodjele medalje jasno se moglo vidjeti da djevojka na postolju nema tri prsta, ali ovaj nedostatak nije je spriječio da postane jedna od najboljih u sportu kojim se bavi. Možda je utisak da nedostatak prstiju ne predstavlja veliki problem Kanađanki, ali nije baš tako. Šake su vrlo važan dio klizanja, pošto se takmičari oslanjaju na njih tokom trke.

Zbog toga Brunele ima posebno dizajniranu rukavicu za šaku, koja joj pomaže tokom trke. Ipak, nemoguće je ostati mimo komentara, pa je tako Kanađanka jednom prilikom napisala: "Uvijek krijem svoju lijevu ruku. Ne bi trebalo".

Bonus video:

