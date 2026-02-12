Muzaferija ispisala istoriju bh. skijanja na ZOI: "Srećna sam, ali može puno bolje" (VIDEO)

Najbolja bosanskohercegovačka alpska skijašica Elvedina Muzaferija zauzela je 16. mjesto u današnjoj Super-Dži trci na Zimskim olimpijskim igrama u italijanskoj Kortini, ostvarivši najbolji rezultat za Bosnu i Hercegovinu u ovoj disciplini.

Izvor: YouTube/Olimpijski komitet BiH

Nakon završene trke, Muzaferija nije krila zadovoljstvo, iako smatra da je mogla pružiti još bolju vožnju.

"Pozdrav iz Kortine, upravo smo završili trku Super-Dž gdje sam završila na 16. mjestu, što je i najbolji rezultat za Bosnu i Hercegovinu. Skijanje je bilo okej, ali je moglo još puno bolje. Ipak, srećna sam i zadovoljna i ovaj rezultat nosim sa sobom dalje", poručila je Muzaferija.

Bh. skijašica sada se okreće narednom izazovu, veleslalomu koji je na programu 15. februara, gdje će pokušati dodatno popraviti olimpijski učinak.

"Radujem se i trci veleslaloma 15. februara i navijam za sve naše ostale sportiste koji se takmiče do kraja Olimpijskih igara", dodala je Muzaferija.

Podsjetimo, Muzaferija već godinama ispisuje istoriju bh. skijanja, a današnji plasman još je jedna potvrda njenog kontinuiteta na najvećoj svjetskoj sceni.

(MONDO)