Poznati termini nastupa bh. takmičara na ZOI: Elvedina Muzaferija prva na ispitu u Italiji

Zimske olimpijske igre u Milanu i Kortini d’Ampeco počinju u petak.

Izvor: Luciano Maria Bisi/IPA Sport / ipa-agency.net / imago sportfotodienst / Profimedia

Zimske olimpijske igre u Milanu i Kortini d’Ampeco biće održane od 6. do 22. februara, a na njima će nastupiti i pet takmičara iz BiH.

Svečano otvaranje 25. Zimskih olimpijskih igara zakazano je za petak, a od bh. takmičara prvi nastup imaće Elvedina Muzaferija, najbolja bh. skijašica, koja će u nedjelju, 8. februara voziti spust.

Muzaferija će nastupiti na ukupno tri discipline, a osim spusta pokušaće da ostvari što bolje vrijeme u super-veleslalomu (12. februara) te veleslalomu (15. februara).

Izvor: Olimpijski komitet BiH

Poznati su i termini nastupa ostalih bh. sportista. Nakon Muzaferije na stazu će Strahinja Erić, kojeg 10. i 13. februara očekuju nastupi u sprintu i na 10 kilometara.

Paljanka Teodora Delipara, koja debituje na Olimpijskim igrama, nastupiće u skijaškom trčanju na 10 kilometara 12. februara. Skijašica Esma Alić voziće veseslalom i slalom 15. i 18, februara, a u u istim disciplinama nastupiće i Marko Šljivić (14. i 16. februara).

ELVEDINA MUZAFERIJA

spust (8. februar, 11.30 časova)

super-veleslalom (12. februar, 11.30)

veleslalom (15. februar, 10.00)

ESMA ALIĆ

veleslalom (15. februar, 10.00)

slalom (16. februar, 10.00)

MARKO ŠLJIVIĆ

veleslalom (14. februar, 10.00)

slalom (16. februar, 10.00)

STRAHINJA ERIĆ

sprint (10. februar, 9.15)

10 kilometara (13. februar, 11.45)

TEODORA DELIPARA