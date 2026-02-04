logo
Poznati termini nastupa bh. takmičara na ZOI: Elvedina Muzaferija prva na ispitu u Italiji

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Zimske olimpijske igre u Milanu i Kortini d’Ampeco počinju u petak.

Elvedina Muzaferija Izvor: Luciano Maria Bisi/IPA Sport / ipa-agency.net / imago sportfotodienst / Profimedia

Zimske olimpijske igre u Milanu i Kortini d’Ampeco biće održane od 6. do 22. februara, a na njima će nastupiti i pet takmičara iz BiH.

Svečano otvaranje 25. Zimskih olimpijskih igara zakazano je za petak, a od bh. takmičara prvi nastup imaće Elvedina Muzaferija, najbolja bh. skijašica, koja će u nedjelju, 8. februara voziti spust.

Muzaferija će nastupiti na ukupno tri discipline, a osim spusta pokušaće da ostvari što bolje vrijeme u super-veleslalomu (12. februara) te veleslalomu (15. februara).

Izvor: Olimpijski komitet BiH

Poznati su i termini nastupa ostalih bh. sportista. Nakon Muzaferije na stazu će Strahinja Erić, kojeg 10. i 13. februara očekuju nastupi u sprintu i na 10 kilometara.

Paljanka Teodora Delipara, koja debituje na Olimpijskim igrama, nastupiće u skijaškom trčanju na 10 kilometara 12. februara. Skijašica Esma Alić voziće veseslalom i slalom 15. i 18, februara, a u u istim disciplinama nastupiće i Marko Šljivić (14. i 16. februara).

ELVEDINA MUZAFERIJA

  • spust (8. februar, 11.30 časova)
  • super-veleslalom (12. februar, 11.30)
  • veleslalom (15. februar, 10.00)

ESMA ALIĆ

  • veleslalom (15. februar, 10.00)
  • slalom (16. februar, 10.00)

MARKO ŠLJIVIĆ

  • veleslalom (14. februar, 10.00)
  • slalom (16. februar, 10.00)

STRAHINJA ERIĆ

  • sprint (10. februar, 9.15)
  • 10 kilometara (13. februar, 11.45)

TEODORA DELIPARA

  • 10 kilometara (12. februar, 13.00)

