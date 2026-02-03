logo
Donijeta odluka: Na Olimpijskim igrama u Italiji bez obilježja Rusije i Bjelorusije

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor SRNA
0

Zabranjeni nacionalni simboli Rusije i Bjelorusije na Zimskim olimpijskim igrama Milano-Kortina d'Ampeco.

Rusija Bjelorusija Izvor: Shutterstock

Zastave Rusije i Bjelorusije, uključujući istorijske verzije, kao i nacionalni simboli povezani sa tim zemljama zabranjeni su u prostorijama u kojima će se održati Zimske olimpijske igre u Italiji, navedeno je u dokumentu u koji je TASS imao uvid.

U dokumentu se pojašnjava da će se ruski i bjeloruski sportisti takmičiti pod neutralnim statusom, te da su zato zabranjena bilo kakva nacionalna obilježja Rusije i Bjelorusije.

Osim toga, u sportskim halama, kao i u svim drugim objektima koji će se koristiti tokom takmičenja, biće zabranjeni megafoni, vuvuzele, vazdušne sirene, zvučnici, muzički instrumenti, stolice na rasklapanje, prostirke, šatori i frizbi.

Zimske olimpijske igre biće održane u Milanu i Kortini d'Ampeco od 6. do 22. februara.

Pod neutralnim statusom takmičiće se 13 ruskih sportista, piše TASS.

Olimpijske igre Rusija Bjelorusija

