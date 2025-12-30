logo
Novak Đoković hoće na Olimpijske igre u Los Anđelesu

Novak Đoković hoće na Olimpijske igre u Los Anđelesu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Novak Đoković najavio da će igrati tenis još dugo. Bar do Los Anđelesa 2028. godine.

novak djokovic hoce na olimpijske igre 2028 u los andjelesu Izvor: x.com/Djoko_utd2

Novak Đoković ponovio je u Dubaiju da mu je u ovoj fazi karijere veliki cilj da nastupi na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu 2028. godine.

"Rekao sam da je moja zvijezda vodilja da nastupim u Los Anđelesu 2028. godine, ali iskreno - ne postoje granice. Hajde da vidimo. Volim da udaram tenisku lopticu, volim da se takmičim, govorio sam to velikanima fudbala ovdje, da se sve svodi na strast. Ako igraš na visokom nivou i ako te tijelo služi, zašto da ne? Ljudi će nastaviti da spekulišu, ali nastaviću dalje", rekao je on na "Svjetskom sportskom samitu", kazao je Novak.

Podsjetimo, Đoković je ne samo rekorder u broju osvojenih grend slem titula, već i aktuelni olimpijski šampion i biće to sve do 2028, kada će braniti zlato.

Novak je u nedjelju uveče u Dubaiju iz ruku Kristijana Ronalda dobio prestižnu nagradu "Globe Soccer". Priznao je da je iznenađen zato što je postao laureat u večeri u kojoj je došao na ceremoniju samo kao gledalac, a onda je održao emotivan govor.

"Novače, naše priče su slične", rekao mu je Kristijano Ronaldo dok se obraćao najboljem teniseru u istoriji na bini pred brojnim zvanicama i gledaocima.

Dani Novakovih priprema u Dubaiju neće još dugo trajati, jer će sa početkom 2026. godine otputovati u Australiju, gdje će se spremati za grend slem na kojem je ostvarivao najveće uspjehe, Australijan open, koji počinje 12. januara.

(MONDO)

