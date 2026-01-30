Uoči Zimskih olimpijskih igara, UN poziva na primirje od 52 dana: Ovaj koncept uveden tokom ratova u Jugoslaviji

Rezolucije Ujedinjenih nacija o olimpijskom primirju po pravilu se usvajaju velikom većinom, a za Olimpijske igre u Londonu 2012. godine podržale su ih sve 193 članice UN. Ipak, potpisnice su više puta kršile sopstvena obećanja.

Ujedinjene nacije i organizatori Zimskih olimpijskih igara Milano–Kortina pozvali su na sedmonedjeljnu obustavu svih oružanih sukoba širom svijeta, nedjelju dana uoči svečanog otvaranja takmičenja.

Pristalice ove inicijative, koja vuče korene iz antičke grčke tradicije, ističu da ona postavlja moralni minimum u trenutku kada je broj oružanih sukoba u porastu.

Prijedlog, podržan rezolucijom Generalne skupštine UN, obuhvata period održavanja Zimskih olimpijskih igara od 6. do 22. februara, kao i Paraolimpijskih igara od 6. do 15. marta, uz dodatnu nedjelju primirja pre i poslije takmičenja.

"Iz etičkih razloga želimo da pošaljemo poruku da olimpijsko primirje, sveto olimpijsko primirje, treba da se poštuje. To možda nije uvijek moguće sprovesti u praksi. Ali poruka dopire do svakog kutka svijeta: da, gdje god je moguće, treba da težimo stvaranju makar malog prostora za mir", rekao je Konstantinos Filis, direktor Međunarodnog centra za olimpijsko primirje u Atini.

Prema Filisu, inicijative za prekid vatre i dalje imaju značaj u eri globalnog haosa i političke polarizacije, u kojoj jednostrana upotreba sile sve više ugrožava međunarodnu saradnju.

Koncept primirja za vrijeme OI vezan za Jugoslaviju

Olimpijske igre obnovljene su u modernom obliku 1896. godine, dok je koncept primirja vezanog za njih uveden gotovo vek kasnije, u vrijeme kada su ratovi početkom devedesetih bjesnili na prostoru bivše Jugoslavije.

Primirje tokom Zimskih olimpijskih igara 1994. godine u Norveškoj dovelo je do privremene obustave opsade Sarajeva, što je omogućilo humanitarnim konvojima da dopreme hranu i lijekove stanovnicima bosanske prestonice.

Šest godina kasnije, na Olimpijskim igrama u Sidneju, Severna i Južna Koreja zajedno su marširale na ceremoniji otvaranja.

U antičkoj Grčkoj primirje su poštovale zaraćene gradske države. Ono je omogućavalo sportistima i gledaocima bezbjedno putovanje na Igre u drevnoj Olimpiji, događaj od izuzetnog sportskog i duhovnog značaja.

Rezolucije UN o olimpijskom primirju uglavnom se usvajaju velikom većinom glasova, za Igre u Londonu 2012. podržale su ih sve 193 članice. Ipak, potpisnice su u više navrata kršile sopstvene obaveze.

Rat u Ukrajini započeo je 2022. godine upravo tokom perioda olimpijskog primirja.

"Mislim da su Olimpijske igre izuzetan trenutak da se simbolizuju mir, poštovanje međunarodnog prava i međunarodna saradnja", izjavio je generalni sekretar UN Antonio Gutereš.

