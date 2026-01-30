Preminuo francuski general Filip Morijon, bivši komandant snaga UN u BiH

Francuski general Filip Morijon, bivši komandant snaga UN u BiH, preminuo je u četvrtak, 29. januara, u 90. godini, saopštila je francuska vojska i ministarka odbrane Katrin Votren putem društvene mreže X.

Izvor: KTO TV/Youtube

Morijon je komandovao UNPROFOR-om u BiH od septembra 1992. do jula 1993. godine, tokom rata u BiH, gdje je istakao posvećenost zaštiti civilnog stanovništva. Načelnik Generalštaba francuske vojske, Pjer Šil, opisao ga je kao „velikog slugu Francuske“ koji je u BiH otelotvorio volju međunarodne zajednice da zaštiti civile.

„Vojska je sa tugom primila vijest o smrti generala Filipa Morijona. Veliki sluga Francuske, on je u BiH otelotvorio volju međunarodne zajednice da zaštiti civilno stanovništvo“, rekao je Šil, prenosi Le Monde.

Le général d’armée Philippe Morillon nous a quittés.

Je veux saluer la mémoire de cette grande figure, cet officier qui a servi son pays tout au long d’une carrière exemplaire, qui l’a mené de saint Cyr au parlement européen en passant par Sarajevo.

En ces temps incertains, que…pic.twitter.com/3140QpzJge — Catherine Vautrin (@CaVautrin)January 29, 2026

Ministarka Votren odala je počast ovom oficiru koji je služio svojoj zemlji kroz uzornu karijeru, koja ga je vodila od Sen Sira do Evropskog parlamenta preko Sarajeva. „U ovim neizvjesnim vremenima, neka njegov osjećaj posvećenosti inspiriše mlađe generacije“, dodala je.

Nakon vojne karijere, Morijon je nastavio politički angažman kao poslanik Evropskog parlamenta, predstavljajući centrističku stranku UDF. Penzionisao se iz vojske 1996. godine kao general sa pet zvjezdica.