Preminuo francuski general Filip Morijon, bivši komandant snaga UN u BiH

Autor N.D. Izvor mondo.ba
Francuski general Filip Morijon, bivši komandant snaga UN u BiH, preminuo je u četvrtak, 29. januara, u 90. godini, saopštila je francuska vojska i ministarka odbrane Katrin Votren putem društvene mreže X.

Preminuo francuski general Filip Morijon Izvor: KTO TV/Youtube

Morijon je komandovao UNPROFOR-om u BiH od septembra 1992. do jula 1993. godine, tokom rata u BiH, gdje je istakao posvećenost zaštiti civilnog stanovništva. Načelnik Generalštaba francuske vojske, Pjer Šil, opisao ga je kao „velikog slugu Francuske“ koji je u BiH otelotvorio volju međunarodne zajednice da zaštiti civile.

„Vojska je sa tugom primila vijest o smrti generala Filipa Morijona. Veliki sluga Francuske, on je u BiH otelotvorio volju međunarodne zajednice da zaštiti civilno stanovništvo“, rekao je Šil, prenosi Le Monde.

Ministarka Votren odala je počast ovom oficiru koji je služio svojoj zemlji kroz uzornu karijeru, koja ga je vodila od Sen Sira do Evropskog parlamenta preko Sarajeva. „U ovim neizvjesnim vremenima, neka njegov osjećaj posvećenosti inspiriše mlađe generacije“, dodala je.

Nakon vojne karijere, Morijon je nastavio politički angažman kao poslanik Evropskog parlamenta, predstavljajući centrističku stranku UDF. Penzionisao se iz vojske 1996. godine kao general sa pet zvjezdica.

