"Dokaz o posljedicama izloženosti osiromašenom uranijumu na Balkanu": Porodica Nebojše Pavkovića tuži NATO

Porodica Nebojše Pavkovića tuži NATO zbog osiromašenog uranijuma u tumorskom tkivu generala. Advokat: Možda tužimo i Finsku i zatvor u kojem je boravio.

Izvor: -/EPA

U tumorskom tkivu preminulog generala Nebojše Pavkovića pronađeni su uranijum i teški metali u ekstremno visokim koncentracijama.

Advokat porodice Pavković Srđan Aleksić kaže da je ovo direktna posljedica upotrebe municije sa osiromašenim uranijumom tokom bombardovanja 1999. godine, zbog čega će u ime porodice podnijeti tužbu protiv NATO.

"Ukoliko se porodica složi, podnijećemo i međunarodnu tužbu protiv Finske, zatvora u kojem je boravio, kao i protiv ljekara koji su ga tamo liječili, jer nisu postupali u skladu sa odredbama Evropske konvencije o ljudskim pravima - nisu mu pružili adekvatno liječenje niti su mu dozvolili da se liječi u svojoj zemlji, čime su mu uskraćena osnovna ljudska prava", kaže Aleksić.

General Nebojša Pavković je tokom rata na Kosovu komandovao Trećom armijom VJ od decembra 1998. do februara 2000. Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) osudio ga je 2009. na 22 godine zatvora zbog navodnih zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina počinjenih tokom rata na Kosovu.

Kaznu je služio u finskom zatvoru, iz kojeg je pušten 22 dana prije smrti. Bolovao je od raka štitaste žlijezde i pankreasa, a preminuo je 20. oktobra ove godine na VMA.

Biopsija na VMA

Tkivo koje je analizirano potiče iz biopsije urađene još prije 20 godina na VMA, a uzorci su, na zahtjev njegove kćerke Marije, 15. septembra poslati na ispitivanje u Italiju.

"Laboratorijska analiza, sprovedena u akreditovanoj italijanskoj laboratoriji Chimica & Ambiente (ISO 9001, kvalifikovana od strane Ministarstva zdravlja Italije), potvrdila je prisustvo uranijuma i više toksičnih metala u dramatično povišenim koncentracijama, što predstavlja jedan od najznačajnijih medicinskih dokaza o posljedicama izloženosti osiromašenom uranijumu na Balkanu", objašnjava Aleksić.

Ovo je nađeno u tumorskom tkivu Pavkovića:

Uranijum (U-238): 23,80 µg/kg

Aluminijum: 24.682 µg/kg

Kadmijum: 4.221 µg/kg

Bakar: 4.370 µg/kg

Mangan: 6.368 µg/kg

Gvožđe: 305.100 µg/kg

Cink: 159.158 µg/kg

Prema izvještaju broj 25-25571.12, u tumorskom tkivu su detektovani: uranijum (U-238): 23,80 µg/kg, aluminijum: 24.682 µg/kg, kadmijum: 4.221 µg/kg, bakar: 4.370 µg/kg, mangan: 6.368 µg/kg, gvožđe 305.100 µg/kg, cink: 159.158 µg/kg.

"Više rezultata označeno je kao 'iznad dozvoljenih granica', u skladu s referentnim vrednostima italijanskog nacionalnog instituta ISTISAN. Ovo su nivoi višestruko iznad onih koji se nalaze u zdravom ljudskom tkivu i ukazuju na tešku i dugotrajnu toksičnu izloženost", kaže on.

Tačka preloma

Analiza je vršena metodama EPA 3052 i EPA 6020B, međunarodnim standardima za detekciju teških metala u biološkim materijalima, a Aleksić kaže da ovo ukazuje na direktnu kontaminaciju kojoj je Pavković bio izložen tokom boravka u zonama pogođenim municijom sa osiromašenim uranijumom.

"Ovaj nalaz se uklapa u već potvrđene presude italijanskih sudova (TAR Lacio, TAR Toskana), u kojima je Republika Italija proglašena odgovornom za smrt i teške bolesti vojnika izloženih osiromašenom uranijumu na Balkanu. Karakteristično je da su i italijanski vojnici i naši ljudi često obolijevali od dva ili više kancera. Osiromašeni uranijum u prirodi ne postoji - mora biti vještački proizveden - bilo da je riječ o dalekometnim raketama, 'tomahavcima' ili granatama iz aviona A-10 korišćenim na KiM", navodi Aleksić i dodaje:

"Nalaz italijanske laboratorije predstavlja prelomnu tačku u dokazivanju posledica osiromašenog uranijuma u Srbiji. Da prisustvo uranijuma i teških metala u tumorskom tkivu jednog visokog oficira ne ostavlja više prostor za sumnju - zdravstvene posledice su realne, merljive i naučno potvrđene. Njegovo zdravstveno stanje je direktno povezano s bombardovanjem Srbije osiromašenim uranijumom, zbog čega ćemo tužbu protiv NATO podnijeti pred Višim sudom u Beogradu. Takođe, razmotrićemo i međunarodni postupak jer su Pavkoviću u zatvoru povređena i osnovna ljudska prava - pravo na život i zdravlje i pravo na čovječno postupanje", navodi on.

Od 105 uzoraka u 103 nađen osiromašeni uranijum

Advokat Srđan Aleksić navodi da je do sada u italijanske laboratorije poslato 105 uzoraka oboljelih od kancera, od čega je u čak 102 utvrđeno prisustvo prekomernih količina teških metala i osiromašenog uranijuma.



"Tridesetak nalaza, među kojima je bio i Pavkovićev, stigli su mi pre nekoliko dana. Kod skoro svih oboljelih od raka, a riječ je mahom o ljudima koji su boravili na KiM - policajcima, vojnicima, rezervistima - utvrđene su dramatično povišene koncentracije uranijuma i drugih toksičnih metala", dodaje Aleksić.

Pogledajte 00:32 Sahranjen general Nebojša Pavković Izvor: Nemanja Nikolić Izvor: Nemanja Nikolić

(Kurir/Mondo)