Ispraćen uz počasnu paljbu: Sahranjen general Nebojša Pavković

Ispraćen uz počasnu paljbu: Sahranjen general Nebojša Pavković

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Nekadašnji komandant Treće armije Vojske Jugoslavije i načelnik Generalštaba, general Nebojša Pavković sahranjen je danas uz najviše vojne počasti u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu.

Sahranjen general Nebojša Pavković Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Sahrani je prisustvovao veliki broj ljudi, među kojima članovi porodice, ministri, pripadnici Vojske Srbije, Pavkovićevi prijatelji, saborci i poštovaoci.

General Pavković sahranjen je uz počasnu paljbu, a govor je održao nekadašnji načelnik Generalštaba Vojske Jugoslavije i Vojske Srbije i Crne Gore Branko Krga, koji je rekao da je Pavković ispoljio vrline koje treba da krase srpskog generala i nikada nije pristajao na trule kompromise.

Spuštanje sanduka i porodica Pavkovića
Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Krga je istakao herojstvo jedinica pod komandom generala Pavkovića i dodao da danas ne bi bilo Rezolucije 1244 o Kosovu i Metohiji, a situacija u Srbiji drugačija, da su jedinice pod Pavkovićevom komandom popustile na bojištima poput Košara i Paštrika.

"Večan ti pomen, slava i hvala za mnoga dobra dela, dragi naš generale i ljudino Nebojšo Pavkoviću", rekao je Krga.

Sveštenici Srpske pravoslavne crkve služili su opijelo, a komemoracija generalu Pavkoviću održana je u Domu Vojske Srbije u centru Beograda.

General Nebojša Pavković preminuo je u ponedjeljak, 20. oktobra, na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu, u 79. godini.

Bio je načelnik Generalštaba Vojske Jugoslavije od februara 2000. do juna 2002. godine, a tokom NATO agresije 1999. godine bio je komandant Treće armije Vojske Jugoslavije, koja je bila raspoređena na Kosovu i Metohiji.

Haški tribunal je Pavkovića 2009. godine osudio na 22 godine zatvora, a tužilaštvo ga je teretilo za zločine protiv čovječnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja.

Zatvorsku kaznu je služio u Finskoj, a 28. septembra je stigao u Beograd, nakon što je Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu, na zahtjev Vlade Srbije, donio odluku da ga, zbog teškog zdravstvenog stanja, prijevremeno pusti na slobodu.

