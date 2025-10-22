logo
"Nek je tvojoj majci hvala": Odata počast Nebojši Pavkoviću na Trgu Krajine u Banjaluci (FOTO)

Autor Nikolina Damjanić
0

Na Trgu Krajine u Banjaluci danas je odana počast generalu Nebojši Pavkoviću, koji je preminuo 20. oktobra u Beogradu u 79. godini.

Odata počast za Nebojšu Pavkovića u Banjaluci Izvor: Mondo - Slaven Petković

Iza transparenta s natpisom „Nek je tvojoj majci hvala! general Pavković“ stajali su navijači banjalučkog Borca, poznati kao „Lešinari“, izražavajući svoju zahvalnost.

General Pavković je nedugo prije smrti, tačnije 28. septembra, zbog zdravstvenih razloga, pušten na slobodu iz zatvora, gdje je služio dvadesetdvogodišnju kaznu koju mu je 2009. godine izrekao Haški tribunal zbog, kako se navodi u presudi, učešća u “udruženom zločinačkom poduhvatu” tokom rata na Kosovu.

General Pavkovića danas će biti sahranjen u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu.

