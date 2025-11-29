Analiza tumorskog tkiva generala Nebojše Pavkovića, urađena u specijalizovanoj laboratoriji u Italiji, pokazala je ekstremno visoke koncentracije uranijuma i toksičnih metala.

Izvor: Balkan Info/YouTube

U tumorskom tkivu generala Nebojše Pavkovića, koje je 15. septembra poslato na analize u specijalizovanu laboratoriju u Italiji, pronađeni su uranijum i teški metali u ekstremno visokim koncentracijama.

To je "crno na bijelo" medicinska potvrda da bi dva karcinoma, štitaste žlijezde i pankreasa, od kojih je bolovao i preminuo 20. oktobra u Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu, samo 22 dana po prijevremenom otpustu iz finskog zatvora, mogla da se dovedu u vezu sa osiromašenim uranijumom kojim je NATO 1999. bombardovao Srbiju.

Zastupnik porodice Pavković, advokat Srđan Aleksić, otkrio je da su iz Italije stigli rezultati analiza kojima je u tkivu generala Pavkovića potvrđeno prisustvo uranijuma i više toksičnih metala u dramatično povišenim koncentracijama što "predstavlja jedan od najznačajnijih medicinskih dokaza o posljedicama izloženosti osiromašenom uranijumu na Balkanu".

"Ovo je naučno, medicinski i pravno revolucionaran dokaz. Prvi put u Srbiji, u konkretnom tumoru jednog visokog oficira pronađeni su uranijum i teški metali u ekstremnim koncentracijama. Ovaj nalaz otvara vrata ne samo njegovom slučaju, već i stotinama drugih postupaka. Ovo je istorijski trenutak za istinu i pravdu. Laboratorijska analiza tumorsnog tkiva generala Pavkovića izvršena u akreditovanoj italijanskoj laboratoriji Chimiche e ambientali, ISO 9001, koja je kvalifikovana od Ministarstva zdravlja Italije", kaže Aleksić.

Vidi opis Rezultati analiza: U tumorskom tkivu generala Pavkovića nađeni uranijum i teški metali Iznošenje kovčega i povorka Iznošenje kovčega i povorka Iznošenje kovčega i povorka Iznošenje kovčega i povorka Iznošenje kovčega i povorka Iznošenje kovčega i povorka Iznošenje kovčega i povorka Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 7 7 / 7

Prema izvještaju broj 25-25571.12, u tumorskom tkivu generala detektovani su: uranijum (U-238): 23,80 g/kg, aluminijum: 24.682 g/kg, kadmijum: 4.221 g/kg, bakar: 4.370 g/kg, mangan: 6.368 g/kg, gvožđe: 305.100 g/kg, cink: 159.158 g/kg.

Zatvorske bilješke Kako je ispričao advokat Srđan Aleksić, general Pavković godinama prije smrti prikupljao je podatke i bilješke o izloženosti osiromašenom uranijumu, koje su bile i dio postupka upućivanja uzoraka tkiva na analizu u Italiju. "Pavković je još 2018. godine komunicirao sa mnom i poslao mi je mnogo materijala u vezi sa osiromašenim uranijumom, ono što je zapisao na terenu", kaže Aleksić.

Ove rezultate je prokomentarisao prof. dr Jovica Jovanović, sudski vještak:

"Analizom laboratorijskih nalaza utvrđuje se prisustvo kancerogenih materija u tumorskom tkivu. Veći broj ovih hemijskih elemenata, tj. kancerogenih agenasa pripada prvoj grupi za koje postoje sigurni dokazi da izazivaju rak kod ljudi. Prisustvo uranijuma u tumorskom tkivu višestruko premašuje kritične vrijednosti. Detaljnim sudsko-mecicinskim vještačenjem će se izvesti dokazi koji potvrđuju uzročno-posljedičnu vezu i mehanizme nastajanja kancera."

Pavkovićevo tkivo uzeto je tokom biopsije u VMA prije nego što je Hag generala osudio na doživotnu robiju. Poslato je u Italiju na zahtjev njegove kćerke Marije, oko nedjelju dana ranije nego što će Hag, na zahtjev države Srbije, prijevremeno pustiti generala sa robije u vrlo teškom zdravstvenom stanju, u terminalnoj fazi bolesti.

U izvještaju iz laboratorije koja je obavila analize od 21 analiziranog parametra, samo pet je u granicama normale. Sve ostale kolone označene su crvenom bojom, što znači da su nalazi iznad referentnih vrijednosti italijanskog nacionalnog instituta ISTISAN. U Pavkovićevom slučaju čak izuzetno iznad.

Analiza je urađena metodama EPA 3052 i EPA 6020B, koje predstavljaju međunarodni standard za detekciju teških metala u biološkim materijalima. Aleksić kaže da, prema tumačenju koje je dobio, rezultati generala Pavkovića potvrđuju biokumulaciju uranijuma u ljudskom tkivu, ukazuju na direktan kontakt sa kontaminiranim sredinama i pružaju medicinsku osnovu za uzročnu vezu između ekspozicije i razvoja kancera.

Pavkovićev nalaz se, prema tumačenju koje je Aleksić dobio, uklapa u već potvrđene presude italijanskih sudova (TAR Lazio, TAR Toscana), u kojima je Republika Italija proglašena odgovornom za smrt i teške bolesti vojnika izloženih osiromašenom uranijumu na Balkanu.

Epidemija: 40.000 karcinoma Rezultati 72 od prvih 75 analiza urađenih u laboratoriji u Italiji pokazuju prekomjernu količinu osiromašenog uranijuma. One su rađene na uzorcima vojnika, najviše koji su bili na KiM tokom NATO agresije, a kasnije masovno obolijevali od karcinoma. Mnogi od njih su dobili sudske sporove i novčane naknade. U Srbiji, poslije NATO agresije, upozoravaju stručnjaci, "imamo epidemiju karcinoma u opštoj populaciji" - 40.000 novootkrivenih slučajeva godišnje i 30.000 smrti, što bi moglo da se pripiše upotrebi municije sa uranijumskim punjenjem koju je Alijansa koristila.

"Mi smo 15. septembra poslali generalove biopsije u Italiju na analizu, u Institut za nanotehnologiju, onako kako smo do sada radili za naše vojnike i oficire. Sumnjamo da je posljedica njegove smrti i bolesti prije svega u osiromašenom uranijumu 1999. godine, jer je gospodin Pavković bio na teritoriji koja je bila najžešće bombardovana osiromašenim uranijumom, tako da su naše pretpostavke takve da je njegova smrt posljedica toga", rekao je Aleksić.

U sve je bio uključen i Anđelo Fjore Tartalja, advokat za vojno-pravne slučajeve i žrtve osiromašenog uranijuma, koji kaže da Pavkovićev nalaz predstavlja jedan od najvažnijih naučnih dokaza u regionu Balkana:

"Prisustvo uranijuma i toksičnih metala u tumorskom tkivu generala Pavkovića ukazuje na direktnu kontaminaciju kojoj je bio izložen tokom vojnih operacija i boravka u zonama pogođenim municijom sa osiromašenim uranijumom. Ovakvi rezultati su u potpunosti u skladu sa nalazima i sudskim presudama koje smo dobili u Italiji. Italijanski administrativni sudovi - uključujući TAR Lazio i TAR Toscana - već su utvrdili jasnu uzročnu vezu između izloženosti vojnika osiromašenom uranijumu i razvoja teških malignih bolesti. Analitičke metode korišćene u ovom slučaju su međunarodno priznate i identične onima koje smo koristili u presudama koje su postale pravosnažne. To znači da ovaj nalaz ima punu medicinsku i pravnu validnost, što ga čini izuzetno važnim i u međunarodnom kontekstu."

Za Tartalju ovo je "trenutak velike istine", nauka potvrđuje ono što su mnogi godinama pokušavali da sakriju ili ospore.

"Prisutnost uranijuma u ljudskom tkivu nije teorija - to je činjenica. To je činjenica koja nosi odgovornost! Zajedno sa kolegom dr Srđanom Aleksićem nastaviću da pružam maksimalnu pravnu podršku svim žrtvama kontaminacije. Ovo je dokaz koji menja tok borbe za pravdu i otvara put novim međunarodnim procesima u korist obolelih", kategoričan je Tartalja.

(Novosti/Mondo)