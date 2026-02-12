logo
Najmlađa takmičarka BiH nije završila trku na Zimskim olimpijskim igrama 1

Najmlađa takmičarka BiH nije završila trku na Zimskim olimpijskim igrama

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor Glas Srpske
1

Skijašica iz Republike Srpske Teodora Delipara debitovala je na Zimskim olimpijskim igrama, ali nije završila trku na 10 kilometara klasičnim stilom zbog zdravstvenog stanja.

Teodora Delipara Izvor: Bildbyran / ddp USA / Profimedia

Najmlađa članica olimpijskog tima Bosne i Hercegovine nije se najbolje osjećala na startu trke, ali je probala da nastupi mada je vrlo brzo odustala pa nije upisala rezultat i našla se među tri takmičarke koje nisu stigle do cilja.

Zlato je osvojila Frida Karlson iz Švedske, ispred zemljakinje Ebe Anderson, dok je Amerikanka Džesi Digins bila trećeplasirana, prenio je "Glas Srpske".

(MONDO)

Tagovi

Zimske olimpijske igre Teodora Delipara

Komentari 1

Svi komentari

Darko

Nije to reakracijsko skijanje kao u BiH. Malo kafana i cigara malo skije.

