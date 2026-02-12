Najmlađa takmičarka BiH nije završila trku na Zimskim olimpijskim igrama

Skijašica iz Republike Srpske Teodora Delipara debitovala je na Zimskim olimpijskim igrama, ali nije završila trku na 10 kilometara klasičnim stilom zbog zdravstvenog stanja.

Izvor: Bildbyran / ddp USA / Profimedia

Najmlađa članica olimpijskog tima Bosne i Hercegovine nije se najbolje osjećala na startu trke, ali je probala da nastupi mada je vrlo brzo odustala pa nije upisala rezultat i našla se među tri takmičarke koje nisu stigle do cilja.

Zlato je osvojila Frida Karlson iz Švedske, ispred zemljakinje Ebe Anderson, dok je Amerikanka Džesi Digins bila trećeplasirana, prenio je "Glas Srpske".

(MONDO)