"Izgubila sam se": Anja završila takmičenje na Zimskim olimpijskim igrama

Anja Ilić završila je takmičenje na Zimskim olimpijskim igrama u Italiji. Zauzela je 106. mjesto u disciplini 10km slobodnim stilom.

Izvor: Action Press / Shutterstock Editorial / Profimedia

Anja Ilić završila je takmičenje na Zimskim olimpijskim igrama. Poslije nastupa u sprintu, nordijska skijašica učestvovala je i na dionici od 10 kilometara slobodnim stilom, gdje je završila na 106. poziciji.

Anja je u svom drugom nastupu na Zimskim olimpijskim igrama u Italiji do cilja stigla za 32:22.9. Prethodno je u sprintu zauzela 86. mjesto sa vremenom 4:44.69.

"Jako teška trka i jako teška staza. Definitivno danas nije bio moj dan. Od početka sam željela da dam svoj maksimum, da se pokažem u najboljem svjetlu, ali nažalost izgleda da sam se tu i izgubila. Jednostavno, nije bio moj dan", istakla je Anja Ilić.

Tim Srbije u nordijskom skijanju očekuje još jedan nastup. U petak od 11.45 će Miloš Milosavljević da nastupi u istoj dionici - 10km slobodnim stilom.