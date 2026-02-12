logo
Oglasio se Ukrajinac koji je izbačen sa ZOI: Sprema žalbu u Lozani, dobio podršku i drugih

Autor Milutin Vujičić
1

Ukrajinski olimpijac Vladislav Geraskevič, koji je izbačen sa Zimskih olimpijskih igara, sprema žalbu u Lozani i ima podršku nekih drugih Saveza.

Oglasio se Ukrajinac koji je izbačen sa ZOI Izvor: EPA/DANIEL DAL ZENNARO

Ukrajinski skeletonac Vladislav Geraskevič izbačen je sa Zimskih olimpijskih igara u Milanu i Kortini d'Ampeco pošto nije htio da prihvati uslove Međunarodnog olimpijskog komiteta (MOK) koji je od njega tražio da ne koristi spornu kacigu na kojoj su prikazani likovi ubijenih ukrajinskih sportista.

Kako je obrazloženo u odluci MOK-a, Geraskeviču je jutros nuđeno da koristi umjesto toga crni flor na ruci, kao i da nakon trke uzme i pokaže spornu kacigu, međutim ništa od toga nije htio da prihvati. Poslije svega, Geraskeviču je zabranjeno učešće na današnjoj trci u skeletonu, povodom čega je Olimpijski komitet Ukrajine, čiji je predsjednik Mihail Geraskevič, inače njegov otac - uložio već protest.

I to nije sve, Vladislav Geraskevič najavio je da će se žaliti Sudu za sportsku arbitražu u Lozani, koji je formirao ad-hok komisije baš za ovakve slučajeve na Zimskim olimpijskim igrama i odluka bi brzo trebalo da bude donesena, međutim pitanje je da li će to išta uspjeti da promijeni za Ukrajinca.

"Danas smo došli na stazu, pripremio sam se za trku. Imali smo sastanak sa predsjednicom MOK-a na kojem, nažalost, po mom mišljenju, nije objašnjeno zašto ne mogu da nastupim sa tom kacigom. I dalje smatram da nismo prekršili nikakva pravila i da smo imali puno pravo da nastupimo sa tom kacigom, kao i drugi sportisti koji su radili slične stvari prethodnih dana na ovim Olimpijskim igrama. Poslije završetka razgovora uručen mi je dokument u kojem piše da sam prekršio pravila Olimpijske povelje i da zato ne mogu da učestvujem", objasnio je Geraskevič.

Prema njegovim riječima, kaciga na kojoj su ubijeni ukrajinski sportisti "nema politički kontekst", a podršku je dobio od još nekih Saveza i da je recimo Letonija uz njega.


"Prošli smo veoma dug put do ovih Olimpijskih igara. Za mene je takođe važno što sam baš na današnji dan prije četiri godine podigao tablu „No war in Ukraine“. Smatram da je ta poruka i dalje aktuelna. Danas smo platili cijenu za svoje dostojanstvo. Smatram da nisam prekršio nikakva pravila. Smatram da sam branio interese Ukrajine, i ne samo zemlje, već i sjećanje na te sportiste. Oni to zaslužuju. Nažalost, MOK misli drugačije, ali razloge ćemo tek dalje razjašnjavati", rekao je Geraskevič.

Šta je na kacigi Vladislava Geraskeviča?

Na njegovoj "kacigi sjećanja" se nalaze sportisti, među njima i jedna tinejdžerka dizačica tegova Alina Peregudova, pa zatim još bokser Pavlo Iščenko i hokejaš Oleksij Loginov, dok je istakao i da su neki od njih bili njegovi prijatelji.

Darko

Bolesni fanatici. Po tome ne bi trebalo postovati nikakav sport niti druge zemlje koje imaju isti problem rata.

