Ukrajinac izbačen sa Zimskih olimpijskih igara: Nije htio da skine spornu kacigu, nastao haos

Ukrajinski skeletonac Vladislav Geraskevič izbačen je sa Zimskih olimpijskih igara u Milanu i Kortini d'Ampeco.

Međunarodni olimpijski komitet (MOK) izbacio je ukrajinskog sportistu Vladislava Geraskeviča sa Zimskih olimpijskih igara u Milanu i Kortini d'Ampeco, zvanično je potvrđeno.

Prvobitno je MOK zabranio ukrajinskom olimpijcu da se takmiči sa kacigom na kojoj su fotografije ljudi koji su stradali u Ukrajini za vreme sukoba sa Rusijom, poručeno mu je da može da koristi samo crni flor na ruci, ali je to očigledno Geraskevič odbio i zbog toga je suspendovan sa Igara.

Šta je na kacigi Vladislava Geraskeviča?

Geraskevič je takmičar u skeletonu čija je kaciga - na kojoj su neki od stradalih Ukrajinaca - privukla veliku pažnju, da bi sada ipak bilo odlučeno da to nije prema pravilima i nije prema povelji Olimpijskih igara. Nosio ju je na treninzima, ali u zvaničnom programu mu to nije bilo dozvoljeno, tako da je MOK objasnio da ako je ne skine - neće moći da se takmiči. I tako je na kraju i bilo...

Ukrajinac (26) je prethodno rekao da mu je zbog MOK-a "slomljeno srce", dok je za Rojters izjavio da su mnogi od onih koji se nalaze na njegovoj "kacigi sjećanja" bili sportisti, među njima i jedna tinejdžerka dizačica tegova Alina Peregudova, pa zatim još bokser Pavlo Iščenko i hokejaš Oleksij Loginov, kao i da su mu neki od njih bili prijatelji.