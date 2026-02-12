logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ukrajinac izbačen sa Zimskih olimpijskih igara: Nije htio da skine spornu kacigu, nastao haos

Ukrajinac izbačen sa Zimskih olimpijskih igara: Nije htio da skine spornu kacigu, nastao haos

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Ukrajinski skeletonac Vladislav Geraskevič izbačen je sa Zimskih olimpijskih igara u Milanu i Kortini d'Ampeco.

Ukrajinski skeletonac Vladislav Geraskevič izbačen je sa Zimskih olimpijskih igara Izvor: HAHN Lionel / AFP / Profimedia

Međunarodni olimpijski komitet (MOK) izbacio je ukrajinskog sportistu Vladislava Geraskeviča sa Zimskih olimpijskih igara u Milanu i Kortini d'Ampeco, zvanično je potvrđeno.

Prvobitno je MOK zabranio ukrajinskom olimpijcu da se takmiči sa kacigom na kojoj su fotografije ljudi koji su stradali u Ukrajini za vreme sukoba sa Rusijom, poručeno mu je da može da koristi samo crni flor na ruci, ali je to očigledno Geraskevič odbio i zbog toga je suspendovan sa Igara.

Šta je na kacigi Vladislava Geraskeviča?

Geraskevič je takmičar u skeletonu čija je kaciga - na kojoj su neki od stradalih Ukrajinaca - privukla veliku pažnju, da bi sada ipak bilo odlučeno da to nije prema pravilima i nije prema povelji Olimpijskih igara. Nosio ju je na treninzima, ali u zvaničnom programu mu to nije bilo dozvoljeno, tako da je MOK objasnio da ako je ne skine - neće moći da se takmiči. I tako je na kraju i bilo...

Ukrajinac (26) je prethodno rekao da mu je zbog MOK-a "slomljeno srce", dok je za Rojters izjavio da su mnogi od onih koji se nalaze na njegovoj "kacigi sjećanja" bili sportisti, među njima i jedna tinejdžerka dizačica tegova Alina Peregudova, pa zatim još bokser Pavlo Iščenko i hokejaš Oleksij Loginov, kao i da su mu neki od njih bili prijatelji.

Tagovi

Zimske olimpijske igre Ukrajina

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC