MOK se oglasio zbog sportiste iz Ukrajine koji je izbačen sa Zimskih olimpijskih igara.

Izvor: EPA/DANIEL DAL ZENNARO

Međunarodni olimpijski komitet (MOK) izbacio je ukrajinskog olimpijca Vladislava Geraskeviča sa Zimskih olimpijski igara u Milanu i Kortini d'Ampeco zbog toga što nije htio da poštuje olimpijsku povelju. Preciznije, Geraskevič je namjeravao da nosi kacigu na kojoj su fotografije ubijenih u sukobu u Ukrajini, što mu MOK nije dozvolio jer bi u tom slučaju morao da napravi veliki presedan.

Vidi opis Oglasio se MOK zbog izbačenog Ukrajinca: "Sve smo ti nudili, nisi hteo da pristaneš" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia/FRANCK FIFE / AFP Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Profimedia/ FRANCK FIFE / AFP Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: HAHN Lionel / AFP / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Profimedia/Andrew Milligan, PA Images / Alamy Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Profimedia/Andrew Milligan, PA Images / Alamy Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Profimedia/Andrew Milligan, PA Images / Alamy Br. slika: 6 6 / 6 AD

Poslije ove teške i nepopularne odluke, MOK se oglasio i objasnio da je Geraskeviču nudio da umjesto toga nosi crni flor na ruci, da odmah poslije trke dobije priliku da pokaže posebno svoju kacigu, ali ni na jedan od ovih uslova nije pristao i zbog toga je ipak suspendovan sa ZOI.

"Ukrajinski skeletonac Vladislav Geraskevič neće moći da nastupi na Zimskim olimpijskim igrama,nakon što je odbio da se pridržava smjernica MOK-a o izražavanju stavova sportista", navodi se u današnjem saopštenju MOK-a i dodaje: "Odluka je donesena pošto je odbio da se uskladi sa smjernicama MOK-a o ponašanju sportista. Donio ju je žiri Međunarodne bob i skeleton federacije (IBSF), na osnovu činjenice da kaciga koju je namjeravao da nosi nije bila u skladu sa pravilima".

"MOK je stoga, sa žaljenjem, odlučio da mu oduzme akreditaciju za Igre u Milano-Kortini 2026", poručuju odgovorni i dodaju da je Geraskevič imao razgovore i s predsjednicom Kirsti Koventri i nije prihvatio bilo kakav kompromis.

Šta je MOK nudio Ukrajincu?

Vidi opis Oglasio se MOK zbog izbačenog Ukrajinca: "Sve smo ti nudili, nisi hteo da pristaneš" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: EPA/DANIEL DAL ZENNARO Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: EPA/DANIEL DAL ZENNARO Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: EPA/DANIEL DAL ZENNARO Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: EPA/DANIEL DAL ZENNARO Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: EPA/DANIEL DAL ZENNARO Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: EPA/DANIEL DAL ZENNARO Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: EPA/ANDREA SOLERO Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: EPA/JURE MAKOVEC Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: EPA/ANDREA SOLERO Br. slika: 9 9 / 9 AD

"MOK je bio veoma zainteresovan da Geraskevič nastupi. Zato je sa njim daniam razgovarao kako bi pronašli način da se na dostojanstven odgovori na njegovu želju da oda počast kolegama sportistima koji su izgubili živote nakon ruske invazije na Ukrajinu. Suština ovog slučaja nije u poruci, već u mjestu na kojem je želio da je iskaže. Geraskeviču je bilo dozvoljeno da nosi tu kacigu tokom svih treninga. MOK mu je takođe ponudio mogućnost da je prikaže odmah poslije takmičenja prilikom prolaska kroz miks zonu", navodi se i dodaje da je opcija bio i crni flor.

"Tokom Olimpijskih igara sportistima su na raspolaganju i brojne druge prilike da izraze svoje stavove, uključujući miks zone za medije, društvene mreže, konferencije za novinare i intervjue. Smjernice o izražavanju sportista rezultat su globalnih konsultacija iz 2021. godine sa 3.500 sportista iz cijelog svijeta. One imaju punu podršku Komisije sportista MOK-a, kao i komisija sportista međunarodnih federacija i nacionalnih olimpijskih komiteta. Geraskevič je uz podršku MOK-a učestvovao na posljednja tri izdanja Zimskih olimpijskih igara i svaki put je bio stipendista olimpijske stipendije. Nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine, MOK je takođe osnovao fond solidarnosti za ukrajinski sport kako bi podržao pripreme sportista za Olimpijske igre Pariz 2024. godine", zaključuje se u saopštenju MOK-a.