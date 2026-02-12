logo
Zlatni par u centru skandala: Evo šta se krije iza spektakla na ledu - kontroverze i optužbe

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Francuski klizači Lorans Furnije Bodri i Gilom Sizero popeli su se na najviše postolje u Italiji, ali pozadina njihove saradnje naletjela je na mnogo negativnih komentara navijača

Lorans Furnije Bodri i Gilom Sizero najmoraženiji par na ZOI Izvor: WU HAO/EPA

Francuski klizači Lorans Furnije Bodri i Gilom Sizero osvojili su zlatnu medalju na Zimskim olimpijskim igrama u plesnim Parovima. Međutim, gorak ukus ostavila je kontroverzna priča ovog para koja ih prati posljednjih godinu dana, a u Italiji posebno.

Francuski par iza sebe ostavio je Amerikance Medison Čok i Ivana Bejts, trostruke svjetske prvake, koji su ostvarili 224,39 bodova, odnosno Pajper Žil i Pola Purije iz Kanade koji su ples završili sa 217,74 bodova. Pobjednik je "za dlaku" slavio, pošto je u ukupnom zbiru imao 225,82 boda. Poslije velikog uspjeha mnogi se bave pozadinom priče u kojoj je tandem iz Francuske, a ne ostvarenim rezultatima.

Dakle, Lorans je Kanađanka koja je godinama plesala sa partnerom Nikolajem Sorensenom. Međutim, dansko-kanadski plesač je optužen za seksualno zlostavljanje i zbog toga je suspendovan na šest godina. Poznati plesač je optužbe nazvao lažnim, dok ga je djevojka podržala - izrazila je da vjeruje u njegovu nevinost, ali je zbog karijere morala da pronađe novog partnera, kako bi nastavila da pleše.

Ubrzo je za partnera izabrala Sizera, poznatog sportistu koji je slavio na posljednjim Zimskim olimpijskim igrama u Pekingu. Tada je sa Gabrijelom Papadikis osvojio zlato. Francuz je 2024. objavio da odlazi u penziju. Nakon što se rastao sa partnerkom, privukao je oči javnosti zbog knjige koju je Papadikis objavila.

U njoj je plesačica navela da je Sizero zahtjevan i da voli kontrolu, a onda je i napomenula da se u njegovom zagrljaju osjećala bespomoćno, kao i da je često strahovala da bude nasamo sa njim. "Dokle god sam bila u podređenom položaju, a on vođa, sve je išlo dobro. Ali kada sam htjela da budem ravnopravna, u našem odnosu počeli su da se pojavljuju problemi", otkrila je u razgovoru za "L'Ekip".

Francuz je optužbe bivše partnerke nazvao lažima i blaćenjem, a onda je pokrenuo i parni postupak protiv nje. Zbog knjige koju je izdala i negativnog govora o partneru, Papadikis je izgubila status profesionalne novinarke na NBC televiziji. Pod izgovorom da ova medijska kuća nije željela da odnos komentatorke prema Sizeru utiče na izveštavanje.

umjetničko klizanje Zimske olimpijske igre

