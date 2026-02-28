Srbija izgubila, Bosna pobijedila: Evo šta Alimpijevićevi "orlovi" sebi ne smiju da dozvole

Ovako stoji situacija u grupi C kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo nakon odigrana tri kola.

Košarkaška reprezentacija Srbije poražena je od Turske u 3. kolu grupe C kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, a iste večeri odigran je i duel između Bosne i Hercegovine i Švajcarske, u kojem su slavili "zmajevi". Kako stoje stvari na tabeli?

Iako su "orlovi" doživjeli prvi neuspjeh pod vođstvom Dušana Alimpijevića, nijedna od nižerangiranih selekcija još uvijek nije prijetnja. BiH je zabilježila ubjedljivu pobjedu protiv Švajcarske 84:60 i treća je na tabeli sa dva poraza i jednom pobjedom. Srbija je druga sa dvije pobjede i jednim porazom, dok je Turska maksimalna sa tri pobjede. Švajcarska je posljednja bez trijumfa.

Šta čeka Srbiju?

U principu, "orlovi" još uvijek nemaju zbog čega da strepe. Biće teško Srbiji da dobije Turke u Istanbulu za tri dana, ali imaće Dušan Alimpijević nove adute. Pobjeda bi mnogo značila jer se bodovi prenose u narednu fazu, a ključna će biti utakmica sa BiH u Beogradu koji jedini mogu da donekle priprijete.

"Orlovi" se u trećem prozoru sastaju prvo sa Švajcarcima 2. jula, a onda dočekuju BiH 5. jula u Beogradu. Tri ekipe iz grupe prolaze dalje, ali se u drugoj fazi ukrštaju se grupom D u kojoj se nalaze Litvanija, Italija, Velika Britanija i Island.

Upravo je Island režirao još jedno iznenađenje, pošto je u 3. kolu savladao Litvance 86:85, pa je sada prvi u toj grupi sa dvije pobjede i jednim porazom. Toliko ima i Italija koja je druga, Litvanci su treći sa dva poraza i pobjedom, koliko ima i Velika Britanija. Biće ovo definitivno jedna od najneizvjesnijih grupa u prvoj fazi kvalifikacija...