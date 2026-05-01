Emir Spahić predstavio novog reprezentativca BiH: Prvotimac Slovana oblači dres "zmajeva"!

Autor Dragan Šutvić
Ermin Mahmić (2005.) će u narednom periodu igrati za seniorsku reprezentaciju BiH, iako je do sada igrao za selekciju Austrije do 21 godine.

Ermin Mahmić će igrati za BiH

Fudbalski savez BiH učinio je u proteklom periodu mnogo na jačanju reprezentacije, odnosno dovođenju igrača koji su rođeni u dijaspori, a koji vode porijeklo iz BiH. Kao pun pogodak takve politike pokazali su se, između ostalih, Kerim Alajbegović i Esmir Bajraktarević kao predvodnici "mladog talasa" koji je odveo bh. selekciju na Mundijal u SAD, Kanadi i Meksiku.

Vrh reprezentacije, na čelu sa direktorom državnog tima Emirom Spahićem, nastavio je u istom ritmu. Tako je bivši defanzivac "zmajeva" predstavio novog reprezentativca, u liku 21-godišnjeg ofanzivnog veziste Ermina Mahmića

Rođen u austrijskom Velsu 2005. godine, Mahmić je branio boje tamošnje reprezentacije do 21 godine. Interesantno, uknjižio je prije toga 2 nastupa za juniorsku selekciju BiH, nakon čega je ipak zaigrao za mladi tim države u kojoj je rođen. Sada je, sudeći prema objavi Emira Spahića, ponovo promijenio sportsko državljanstvo, pa će u budućnosti biti seniorski reprezentativac BiH.

Mahmić je najveći dio omladinske karijere proveo u školi bečkog Rapida, iz kojeg je u ljeto 2023. godine otišao u Lafnic. Austriju je napustio prošlog ljeta, stigavši u Slovan iz Libereca, u kojem bilježi veoma dobre partije. Nastupio je na 25 utakmica u najjačem češkom rangu i postigao 6 golova, uz 3 asistencije.

Ugovorom je za ovaj klub vezan do kraja juna 2029. godine.

(mondo.ba, D. Šutvić)

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

