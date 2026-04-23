Ogromno interesovanje za BiH - Sjeverna Makedonija: Oglasio se Savez - već "planulo" 22.000 ulaznica!

Dragan Šutvić
Veliki broj navijača ispratiće fudbalere BiH na Mundijal 29. maja.

Prodato 22.000 ulaznica za utakmicu BiH - Sjeverna Makedonija Izvor: Alun Roberts / AFP / Profimedia

Fudbalska reprezentacija BiH odmjeriće 29. maja na Koševu snage sa Sjevernom Makedonijom, u jednoj od posljednjih provjera pred odlazak na Mundijal u SAD, Kanadi i Meksiku.

Za ovaj meč, poslije kojeg će bh. delegacija otputovati na planetarnu fudbalsku smotru, vlada ogromno interesovanje. Tako je ovog četvrtka iz FS BiH saopšteno da je do sada prodato čak 22.000 ulaznica!

Kako je rečeno iz bh. kuće fudbala, pravo kupovine u pretprodaji imaju isključivo korisnici koji su se registrovali na platformi https://bhff.fans/bs/ najkasnije do 22. aprila 2026. do 7.30 sati, kad je ispunjena kvota za broj ulaznica u ponudi. Registracija nakon tog termina ne omogućava učešće u pretprodaji.

Svi registrovani korisnici dobijaju pristup kupovini putem mejla koji se šalje od strane event.ba, a maksimalan broj ulaznica po korisniku je dvije.

Napomenuto je, takođe, da i djeca moraju posjeduju važeću ulaznicu za ulazak na stadion.

Ukoliko ulaznice ne budu rasprodate u pretprodaji, redovna prodaja počinje 25. aprila od 12.00 časova preko platforme www.event.ba.

Podsjetimo, u posljednjoj provjeri pred prvenstvo svijeta, BiH bi 6. juna trebalo da odmjeri snage sa Panamom. Šest dana kasnije, za rivala će na startu Mundijala imati selekciju Kanade, u 21.00 čas po našem vremenu.

(mondo.ba, D. Šutvić)

Možda će vas zanimati

