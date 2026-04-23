Kenan Busuladžić "odjavio" BiH: Na Mundijalu navijam za Švedsku!

Kenan Busuladžić "odjavio" BiH: Na Mundijalu navijam za Švedsku!

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Vezni fudbaler Malmea Kenan Busuladžić demantovao je tvrdnje da je odlučio da nastupa za Bosnu i Hercegovinu rekavši da je bio šokiran kada je pročitao navode medija.

Kenan Busuladžić "odjavio" BiH: Navijaću za Švedsku na Mundijalu! Izvor: Christian Örnberg / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

Busuladžić je potvrdio da je bilo kontakata, ali je istakao da su mediji otišli predaleko u svojim tvrdnjama.

"Bilo je naslova i bilo je kontakta s BiH, što mi laska jer imam korijene tamo. Ali moj fokus je ovdje u Malmeu i na reprezentaciji Švedske čiji sam sada član. Nisam donio nikakvu odluku, kao što je objavljeno. Iskreno, bio sam šokiran kada sam to pročitao", rekao je igrač Malmea.

Na pitanje da li je ostavio mogućnost da u budućnosti zaigra za BiH, Busuladžić nije želio dati konkretan odgovor.

"Kao što sam rekao, nisam razmišljao o tome. Ovdje sam i sada", istakao je Busuladžić, a prenio "Kliks".

Takođe, kratko je i jasno rekao za koga će navijati na predstojećem Mundijalu u SAD, Meksiku i Kanadi, gdje su plasman izborile i selekcija "zmajeva" odnosno švedski tim.

"Švedska".

Možda će vas zanimati

