Barbarez i "zmajevi" dobijaju sjajne vijesti: Kenan Busuladžić oblači dres BiH!

Dragan Šutvić
Prema navodima švedskih medija, biser Malmea odlučio je da brani boje BiH na seniorskom nivou, iako je tokom cijelog omladinskog staža nastupao za Švedsku.

Kenan Busuladžić će igrati za BiH Izvor: Christian Örnberg / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

Fudbalska reprezentacija BiH dobiće, prema posljednjim informacijama, veliko pojačanje. U budućnosti bi za "zmajeve" trebalo da nastupa biser Malmea Kenan Busuladžić (2007.), koji je u dosadašnjoj karijeri branio boje omladinskih selekcija Švedske.

Vezni igrač koji je nastupio čak 42 puta u dresu mlađih kategorija ove države (U-15, U-16, U-17, U-18, U-19) odlučio je da na seniorskom nivou obuče dres BiH, piše portal SvenskaFans. Prema pisanju ovog portala, odluka još uvijek nije ozvaničena, ali da su interni dogovori završeni. Tako je praktično pitanje dana kada će Kenan Busuladžić i porodica potvrditi velike vijesti za BiH.

Istovremeno, ističe se da žele da sačekaju dok Kenan zvanično ne dobije pasoš Bosne i Hercegovine i dobije potvrdu o promjeni sportskog državljanstva.

Kenan Busuladžić je, između ostalog, ove sezone nastupio na 7 utakmica Malmea u Ligi Evrope. Tako je bio i na terenu 22. januara, kada je švedski klub na svom terenu doživio poraz od Crvene zvezde (0:1), koja je poslije tog susreta ovjerila plasman u nokaut fazu.

Ugovorom je za Malme vezan do 31. decembra 2028. godine, a do sada je uknjižio 36 mečeva u dresu slavnog švedskog kluba.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

