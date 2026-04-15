"Ljudi su vjerovali u ono što radimo!" Barbarez o plasmanu na SP: Želja, disciplina i posvećenost su nas doveli do ovoga

Selektor bh. reprezentacije dao je opširan intervju za sajt FS BiH.

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine nastupiće predstojećeg ljeta na Mundijalu u SAD, Kanadi i Meksiku.

Pod komandom Sergeja Barbareza, "zmajevi" su zauzeli drugo mjesto u kvalifikacionoj grupi i otišli u baraž, gdje su se prvo susreli sa selekcijom Velsa u Kardifu. Trijumfovali su zahvaljujući boljem izvođenju jedanaesteraca, dok su na identičan način porazili favorizovanu Italiju na zeničkom Bilinom polju i izborili plasman na neko veliko takmičenje nakon 12 godina i Mundijala u Brazilu.

Rođeni Mostarac je u proljeće 2024. godine sjeo na klupu bh. tima i od ekipe kojoj je Luksemburg bio noćna mora uspio da napravi respektabilan tim, spreman da se upusti u borbu za mjesto u nokaut fazi na predstojećoj planetarnoj fudbalskoj smotri.

"Želja, realnost i vizija su kod mene usko povezane i isprepletane. Kad sam o tome prije govorio, jednostavno sam prenosio našu veliku želju, 'glad', da tako kažem, da kao selektor odvedem reprezentaciju na neko veliko takmičenje. Nisam to osjećao kao obavezu, još manje kao pritisak ili dug prema BiH i navijačima. Ogromna želja, disciplina i posvećenost svih, dovele su nas do ovog rezultata i vrlo smo srećni zbog toga. Kada igrate za reprezentaciju ili ste dio reprezentacije uvijek imate na umu da svoju zemlju predstavljate cijelom svijetu, puni ste emocija i želja da se plasirate na neki veliki turnir, tako je kod mene", rekao je Barbarez za zvanični sajt FS BiH, nastavivši:

"Mislim da svaki čovjek nosi u sebi jednu dozu autoriteta. Na koji način će se taj autoritet graditi ili doći do izražaja zavisi od pojedinca. Nisam ni ja sa 19 godina odjednom postao autoritet već je to jednostavno došlo kroz karijeru, kroz bazu koju sam imao iza sebe, odnosom na terenu, kvalitetom i važnošću u ekipi ili u ligi. Drago mi je što se vrijednosti koje sam njegovao mogu potvrditi kroz zajedništvo u reprezentaciji, dobru komunikaciju sa igračima, međusobnom povjerenju. Za mene je uvijek bilo važno ostati dosljedan svojim principima, dosljedan u odlukama kojih u trenerskom poslu ima lijepih i manje lijepih ali su dio puta i filozofije koju pratimo. Mislim da je sve to skupa uticalo na to da mi igrači vjeruju i da slijede moju viziju koja je sada i njihova. Nema nekog recepta ili formule, već mislim da ima veze sa karakterom i ličnošću jednog čovjeka."

Podvukao je selektor bh. tima da je znatno napredovao kroz prethodni kvalifikacioni ciklus, ali i martovski baraž.

"Ne samo ja nego i moji saradnici sad više znamo u svakom ovom segmentu. Naučili smo neke stvari o nama, o protivniku, o biznisu fudbala, o tome kako jedna reprezentacija funkcioniše kroz kvalifikacije, a kako u baražu. Svaka utakmica je posebna pa smo se tako i pripremali konstantno tražeći od igrača da ne odustaju, da vjeruju u sebe i svoje mogućnosti. Ovo iskustvo je dragocjeno i sigurno da smo sad možda i malo pametniji, nego što smo bili prije kvalifikacija."

Selektorska funkcija u bh. reprezentaciji prvi je trenerski posao Sergeja Barbareza ikad u životu. Mnogi su bili skeptični po pitanju izgleda i igre državnog tima, ali je nekadašnji kapiten BiH sve razuvjerio.

"Nisam ja imao želju nekoga uvjeravati, to ljudi moraju sami prihvatiti. Bitna je vizija, upornost, hrabrost da istrajemo do kraja i kad rezultati nisu bili sjajni. Ljudi su te stvari sami prepoznali, vjerovali meni, mojoj ekipi i onome što radimo. Mislim da smo mi bili od početka izričito transparentni, vjerodostojni, da smo istinski radili ovaj posao i da smo pošteni u tome što radimo. Naravno, uvijek ima grešaka ali želimo da se one svedu na minimum, da se uspije u ovome što radimo i kad stvari vidimo drugačije nego što ih vide drugi. To je ideja koja nas vodi i svrha ovog svega. Što se tiče snova, oni se kod mene vezuju i za emocije. Kada sam na Svjetskom prvenstvu 2014. gledao našu prvu utakmicu na televiziji, protiv Argentine, toliko me se dojmila ta atmosfera, emocije koje je teško opisati, da sam uvijek razmišljao kako je to možda jedini nedostatak u mojoj karijeri što nisam kao igrač otišao na neki veliki turnir. Zato sam to uvijek isticao kao veliki san koji sam evo sada u drugoj ulozi ostvario. Sad je sve bonus, a naravno i poslije toga nastavljamo dalje, sa željom da idemo lagano uz brdo i, nadamo se sljedećim nekim uspjesima. A, oni će, siguran sam doći", istakao je Barbarez, navodeći da čitava javnost hvali reprezentaciju koja je kroz prethodne kvalifikacije pokazala zajedništvo, voljni momenat i karakter pobjednika.

"Znači sve te stvari smo stvorili u ove dvije godine i tako će biti dok sam ja tu. Napravili smo najvažniji posao, plasirali smo se na SP i ići ćemo korak po korak. Dosta mladih igrača je tokom ovih utakmica, već pokazalo da imaju kvalitet i potencijal. Oni imaju još toliko prostora za daljnji razvoj tako da će sljedeći korak napraviti na SP", zaključio je Barbarez razgovor za sajt bh. kuće fudbala.

BiH će, podsjetimo, na Mundijalu igrati protiv Kanade, Katara i Švajcarske. Prvi meč odigraće 12. juna u Torontu protiv jednog od domaćina turnira, u 21.00 čas po našem vremenu.

