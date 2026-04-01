"Zmajevi" prekinuli Barbareza, umjesto konferencije žurka – TAKE ME TO AMERICA!

Reprezentativci BIH prekinuli konferenciju za novinare selektora Sergeja Barbareza i prije nego što je počela.

Izvor: Screenshot

Ludnica nakon plasmana reprezentacije na Svjetsko prvenstvo nije samo na ulicama i trgovima širom BIH, već i na samoj Bilino polje, gdje selektor Sergej Barbarez nije mogao da održi konferenciju za novinare.

Pojavio se uredno selektor "zmajeva" pred brojnim novinarima, ali prije nego što je uspio bilo šta da kaže u salu su upali reprezentativci BIH i napravili pravu žurku.

Okružili su Barbareza, pojedinci su završili i na stolovima, a sa zvučnika je odzvanjala pjesma "Take me to America". Odmah je postalo jasno da od konferencije za novinare nema ništa, ali niko nije bio razočaran, svi su se razišli u odličnom raspoloženju. Pogledajte ovu situaciju!

— Mondo.ba Sport (@MondoBiHSport)March 31, 2026

Slavlje je počelo još na terenu odmah nakon što je Esmir Bajraktarević poslao loptu iza Đanluiđija Donarume.