Neslavan rekord "Azura" – Italija jedini svjetski prvak bez tri vezana Mundijala!

Porazom u Zenici selekcija Đenara Gatuza nastavila crni niz kakav nije zabilježen.

Reprezentacija BiH plasirala se na Svjetsko prvenstvo, drugi put u istoriji, senzacionalnom pobjedom protiv Italije poslije prave drame, produžetaka i penalau Zenici.

Odlučujući penal pogodio je Esmir Bajraktarević i reprezenatcija BIH je tako prekinula "prokletstvo baraža", pa će poslije 12 godina ponovo zaigrati na Mundijalu.

I Italijani su čekali 12 godina, kao i BIH i selekcija Italije je posljednji put igrala na Svjetskom prvenstvu 2014. u Brazilu, a potom su propustili naredna dva svjetska šampiona, onaj 2018. u Rusiji i ono u Kataru 2022.

Svjetsko prvenstvo u Kanadim SAD i Meksiku biće treće u nizu na kojima neće igrati „Azuri“ i upravo zbog toga selekcija Italije, koja je četiri puta bila svjetski prvak, je porazom stigla do neslavnog rekorda.

Italija je jedini osvajač titule svjetskog prvaka koji nije uspio da se plasira na tri vezana Mundijala.

Od sedam zemalja koje su osvajale svjetsku titulu to se desilo još samo Argentini koja nije igrala prvenstva 1938, 1950 i 1954. "Gaučosi" su, međutim, ova prvenstva propustili zbog političkih i fudbalskih prilika, a ne zbog toga što nisu uspjeli da se kvalifikuju, kao što je slučlaj s Italijom.

Argentina je odbila da učestvuje na Mundijalu 1938. u Francuskoj zbog neslaganja sa FIFA oko dodjele domaćinstva Francuskoj, a ne nekoj južnoameričkoj zemlji, kao što se očekivalo. Naredna dva održana svjetska prvenstva Argentina je propustila jer tokom 50-ih godina prošlog vijeka pod vlašću Huana Perona zbog političkih tenzija i problema u savezu bila je distancirana od međunarodnih takmičenja, bila je u lošim odnosima sa FIFA i savezima drugih zemalja, a Fudbalski savez Argentine prioritet je davao domaćem prvenstvu i regionalnim takmičenjima. "Gaučosi" još 1970 godine nisu uspjeli da se kvalifikuju.

Najtrofejnija reprezentacija sa pet trofeja, Brazil nikada nije propustio Mundijal, a Njemačka, koja je kao i i Italija četiri puta podizala pehar nije bila na prvom šampionatu u Urugvaju 1930, a 1950. godine bilo im je zabranjeno učešće.

Francuska je dva puta osvajala pehar, a dosad je propustila šest takmičenja, 1950. potom 1962 godine, a onda je imala dva perioda u kojima na Mundijalu nisu učestvovali po 12 godina, odnosno dva puta su vezali po dva Svjetska prvenstva. Bilo je to 1970-1974 i 1990-1994.

Dvije "boginje" u svojoj vitrini ima Urugvaj, koji je čak tri puta propuštao po dva vezana Svjetska prvenstva, a ukupno je propustio osam svjetskih smotri. Nakon osvojene svjetske titule 1930. na svom terenu Urugvajci su odbili da učestvuju na naredna dva, a nije ih bilo ni 1958. Nisu uspjeli da se plasiraju na Mundijale 1978 i 1982, potom i 1994. I 1998, a nije ih bilo ni u Njemačkoj 20026. godine.

Osvajači svjetskog prvenstva su još Engleska koja je kao i Španija to činila jednom. Englezi nisu bili član FIFA sve do 1946. godine, tako da ih nije bilo na prva tri Mundijala, a nakon osvojene titule 1966. Godine i četvrtfinala na narednom, propustili su oba svjetska prvenstva tokom 70-ih, ono 1974. U Njemačkoj i 1978. u Argentini. Na Mundijalu nisu bili ni 1994. nakon čega su redovni učesnici.

Kada je u pitanju selekcija Španije ona je propustila prvu smotru u Urugvaju 1930, a 1938. godine nisu učestvovali zbog Građanskog rata u zemlji. Nakon toga Španije nije igrala prvenstva 1954. i 1958, a potom je još vezala dva neuspjeha u kvalifikacijama, pa nije igrala 1970. i 1974. godine.