logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Bajraktarević pogodio i odveo "zmajeve" na Mundijal, ovo je penal zbog kojeg plače Italija! (VIDEO)

Autor Goran Arbutina
0

Mladi Esmir Bajraktarević pogodio odlučujući penal i odveo BIH na Mundijal u zemlju u koju je rođen.

Esmir Bajraktarević penal za plasman na Mundijal Izvor: FS BiH

Reprezentacija BIH napravila je senzaciju i plasirala se drugi put u istoriji na Svjetsko prvenstvo!

„Zmajevi“ su savladali četverostrukog prvaka svijeta Italiju poslije velike drame, produžetaka, a onda i jedanaesteraca!

Nakon regularnih 90 bilo je 1:1, pošto je Haris Tabaković u 79. minutu poništio vođstvo Italijana koje je donio Moiz Kin.

Imala je selekcija Bih igrača više od 41. minuta, ali nije uspjela da stigne do potpunog preokreta u produžecima pa su odlučivali penali.

Pogodio je Tahirović, Espozito je šutirao preko gola, precizan je bio Tabaković, a pogodio je onda i Tonali. U trećoj seriji zabio je Alajbegović, a Kristante je pogodio prečku i selekcija BiH dobila je priliku da riješi pitanje pobjednika.

Odgovornost je preuzeo 21-godišnji Esmir Bajraktarević i ovim udarcem razveselio sve navijače BIH u zemlji i širom svijeta.

Bajraktarević je ovim udarcem donio plasman na Mundijal koji će se igrati u zemlji u kojoj je on rođen. Podsjetimo, reprezentativac BIH rođen je u SAD, u Epltonu gdje je i počeo karijeru u Nju Ingland Revolušnu, da bi 2025. prešao u PSV.

Tagovi

Esmir Bajraktarević fudbal zmajevi mundijal Mundijal 2026

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC