Bajraktarević pogodio i odveo "zmajeve" na Mundijal, ovo je penal zbog kojeg plače Italija! (VIDEO)

Mladi Esmir Bajraktarević pogodio odlučujući penal i odveo BIH na Mundijal u zemlju u koju je rođen.

Reprezentacija BIH napravila je senzaciju i plasirala se drugi put u istoriji na Svjetsko prvenstvo!

„Zmajevi“ su savladali četverostrukog prvaka svijeta Italiju poslije velike drame, produžetaka, a onda i jedanaesteraca!

Nakon regularnih 90 bilo je 1:1, pošto je Haris Tabaković u 79. minutu poništio vođstvo Italijana koje je donio Moiz Kin.

Imala je selekcija Bih igrača više od 41. minuta, ali nije uspjela da stigne do potpunog preokreta u produžecima pa su odlučivali penali.

Pogodio je Tahirović, Espozito je šutirao preko gola, precizan je bio Tabaković, a pogodio je onda i Tonali. U trećoj seriji zabio je Alajbegović, a Kristante je pogodio prečku i selekcija BiH dobila je priliku da riješi pitanje pobjednika.

Odgovornost je preuzeo 21-godišnji Esmir Bajraktarević i ovim udarcem razveselio sve navijače BIH u zemlji i širom svijeta.

ESMIR BAJRAKTAREVIC ANOTA EL PENALTI DEFINITIVO



BOSNIA ELIMINA A ITALIA Y SE CLASIFICA A LA COPA DEL MUNDO pic.twitter.com/ZTgRvEw65B — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol)March 31, 2026

Bajraktarević je ovim udarcem donio plasman na Mundijal koji će se igrati u zemlji u kojoj je on rođen. Podsjetimo, reprezentativac BIH rođen je u SAD, u Epltonu gdje je i počeo karijeru u Nju Ingland Revolušnu, da bi 2025. prešao u PSV.