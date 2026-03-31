Pogledajte kako je Novak dočekan u Zenici: Dobio dres BiH, a onda su ga navijači ugledali

Novak Đoković došao je u Zenicu da bodri reprezentaciju Bosne i Hercegovine protiv Italije u baražu za Svjetsko prvenstvo 2026.

Izvor: Fabio Ferrari / LaPresse / Profimedia

Srpski teniser Novak Đoković prisustvuje današnjoj utakmici Bosne i Hercegovine i Italije u Zenici, koja će nam dati odgovor na pitanje koja od ove dvije reprezentacije će se prvi put poslije 12 godina plasirati na Svjetsko prvenstvo u fudbalu koje se ovog ljeta igra u SAD, Kanadi i Meksiku.

Đoković je dan ranije doputovao u Bosnu i Hercegovinu, gdje je obišao "bosanske piramide" i danas je u Istočnom Sarajevu imao sastanak sa čelnicima UEFA, Alekanderom Čeferinom, Zoranom Lakovićem, Vicom Zeljkovićem i drugima. Zajedno sa njima došao je na današnju utakmicu u Zenici gdje će, po svemu sudeći, navijati za bh. reprezentaciju, pošto ga je domaća publika pozdravila ovacijama. Pogledajte kako je to izgledalo:



Interesantno je da je Đoković dobio pred meč i dres reprezentacije Bosne i Hercegovine, naravno simbolično sa brojem "jedan" na leđima, što je poklon predsjednika FSBIH Vice Zeljkovića:

Novak Djokovic presented with the "Dragons" jersey in Bosnia with the Number 1 on the back as the greatest sportsman of all time.pic.twitter.com/WZs2BHEncI — Danny (@DjokovicFan_)March 31, 2026



Novak Đoković je inače veliki fudbalski navijač i nije iznenađenje što je svratio u Zenicu i pružio podršku reprezentaciji BiH, koja ima šansu da ode na Svjetsko prvenstvo, za razliku od Srbije koja je za to vrijeme morala da igra prijateljsku utakmicu sa Saudijskom Arabijom - ekipom koju je "spremala" za Mundijal, umjesto da bude obrnuto.

Takođe, dodajmo i to da je Novak Đoković - koji inače navija za Zvezdu, PSŽ i Milan - od prošle godine ušao i u fudbalski biznis jer je zajedno sa Felipeom Masom, Jorgosom Frangulisom i još nekima "ušao" u francuski Le Man.

"Uvijek ću navijati za komšije"

"Uvijek sam bio veoma pacifistički nastrojen u svom pristupu i ponašanju prema svim nacijama u regionu. Tako je jer smo jednom bili ista zemlja. Porodica moje majke je potpuno hrvatska. Rođena je u Beogradu, ali svi su Hrvati. Sa očeve strane? Crna Gora i Kosovo. Ja sam rođen u Srbiji. Zato uvijek sve tretiram na isti način. Imam takav pristup da, ako smo nekad bili zajedno kao jedna nacija, onda imamo mnogo kulturoloških sličnosti, sličnosti običaja, tradicija, jezika... Zašto da se ne fokusiramo na te stvari?", kazao je Novak u intervjuu za "GQ" prije nekoliko godina.

"Taj osjećaj se odnosi i na relativno bezazlenu oblast kao što je sport. Tokom Svjetskog prvenstva u fudbalu 2018, Đoković je izazvao gnjev Srba jer je javno podržao Hrvate", dodao je autor intervjua.