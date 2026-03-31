UŽIVO, BiH – ITALIJA: Meč decenije za "zmajeve" – ulog je Mundijal 2026!

19 : 32 Ko je na klupi za rezerve? Među rezervama u bh. selekciji su Hadžikić, Zlomislić, Mujakić, Čelik, Tahirović, Gigović, Baždar, Hadžiahmetović, Burnić, Alajbegović, Radeljić i Tabaković. Sa druge strane, u Italiji svoju šansu čekaju: Karneseki, Meret, Palestra, Spinacola, Bonđorno, Raspadori, Pizili, Espozito, Kristante, Fratezi, Gati i Kambijazo. Izvor: uefa.com

19 : 19 Barbarez i Gatuzo odabrali početnih 11! Selektor BiH i Italije odredili su startne postave za večerašnji meč! BiH: Vasilj, Kolašinac, Katić, Muharemović, Memić, Bašić, Šunjić, Dedić, Bajraktarević, Džeko, Demirović. ITALIJA: Donaruma, Kalafiori, Bastoni, Manćini, Dimarko, Tonali, Lokateli, Barela, Politano, Retegi, Kin. Izvor: uefa.com

19 : 16 Peti zvanični okršaj dvije selekcije Prvi put su se dvije reprezentacije sastale u junu 2019. godine, u sklopu kvalifikacija za EURO 2020. Italijani su pred domaćom publikom trijumfovali rezultatom 2:1, iako je BiH u 32. minutu stigla do prednosti pogotkom Edina Džeke. Drugi meč u sklopu tog kvalifikacionog ciklusa odigran je u novembru 2019. godine, kada su "azuri" ostvarili rutinsku pobjedu u Zenici (0:3). Treći i četvrti duel odigrani su 2020. godine, u okviru Lige nacija. U septembarskom okršaju u Firenci nije bilo pobjednika (1:1), dok su u novembarskom meču na Grbavici Italijani uspjeli da stignu do pobjede (0:2).

19 : 11 Slavni Francuz dijeli pravdu - Italija ga ne pamti po dobrom! Evropska kuća fudbala je za večerašnji susret delegirala francuskog arbitra Klemona Turpana, kojeg "azuri" ne pamte po dobrom. Pročitajte i zašto! Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

"Osjećam se isto kao i u Bergamu jer znam šta se od nas očekuje. Nadam se da će cijela Italija i sutra biti uz nas. Znamo da nas čeka teška utakmica, ali spremni smo da damo maksimum i da ostavimo sve na terenu što je najbitnije", istakao je komandant italijanske selekcije Đenaro Gatuzo prilikom obraćanja bosansko-hercegovačkim medijima.

18 : 54 Italijani prozivali "zmajeve" zbog stadiona, Džeko im odgovorio! Italijani su dosta pažnje posvetili stadionu "Bilino polje", a na konstataciju da stadion Empolija, gdje je gostovala Bosna i Hercegovina u junu 2024. godine, nije puno bolji od zeničkog, Edin Džeko je odgovorio: "Stadion u Empoliju, uz sav respekt, nije bolji od 'Bilinog polja'. Ne znam o čemu pričamo. Ja bih lično volio da igramo na boljim stadionima, nego na lošijim, s obzirom na to da je veća motivacija, više navijača, čovjek više uživa kad je ljepši teren, stadion. Ali, ako je iko naučio da igra na lošim terenima, to su Italijani", istakao je kapiten bh. selekcije.

18 : 49 "Ako budemo vodili, parkiraćemo autobus!" "Ako budemo vodili, parkiraćemo autobus, ako budemo gubili, parkiraćemo ga tamo, jednostavno. Vidi, da pustimo da utakmica počne, i mi je jedva čekamo, da uživamo, pa ćemo vidjeti kako ćemo reagovati. Meni je draga stvar emocija, i ovdje se ona dešava, nije više to neka podrška da ljudi samo jedva čekaju utakmicu, nego je to ljubav koja se rađa između ovim momaka i države. To smatram mojim najvećim uspjehom, a šta nam sport i teren donese, to ćemo vidjeti, to je šlag na tortu. Ljubav se rađa i to je naš najveći adut", rekao je, između ostalog, selektor BiH Sergej Barbarez na jučerašnjoj konferenciji za novinare.

18 : 41 I jedni i drugi žele Mundijal nakon 12 godina! Zanimljivo, i jedna i druga reprezentacija večeras u Zenici traže prvi plasman na prvenstvo svijeta još od 2014. godine i smotre i Brazilu! "Zmajevima" je to prvo i jedino učešće za sada na jednom velikom takmičenju, dok je Italijanima to bio čak 18. Mundijal. Na prethodna dva, 2018. u Rusiji i 2022. u Kataru, nisu nastupili jer su eliminisani u baražu. U prvom slučaju zaustavila ih je Švedska, dok je četiri godine kasnije uspješnija bila selekcija Sjeverne Makedonije.

18 : 34 Oglasio se i Džanan Musa! Podršku fudbalskoj reprezentaciji BiH pružio je Džanan Musa, jedan od predvodnika košarkaške selekcije i uzdanica KK Dubai. "Danas je veliki dan za sve Bosance i Hercegovce. Utakmica protiv Italije ne znači samo plasman na Svjetsko prvenstvo, nego znači i jedinstvo svih nas Bosanaca i Hercegovaca, da se ujedinimo, da pomognemo našoj fudbalskoj reprezentaciji, da ostvari još jedan uspjeh, da nas učini najponosnijima kao što su do sada učinili bezbroj puta Uz vas smo, volimo vas i idemo do pobjede. Idemo Zmajevi", riječi su kojima je Musa najavio večerašnji meč.

18 : 10 Put do baraža "Zmajevi" su u kvalifikacionoj grupi H, osvojivši 17 bodova, zauzeli drugo mjesto, iza Austrije (19). Bh. reprezentativci su u Beču, u posljednjem kolu, imali gol prednosti i rezultat koji ih je vodio direktno na Svjetsko prvenstvo, ali su poklekli u posljednjih petnaestak minuta. Iza tima Sergeja Barbareza ostali su Rumunija (13), Kipar (8) i San Marino (0). Italijani su u svojoj grupi (grupa I) osvojili 18 bodova. Ispred Italijana su se našli Norvežani sa maksimalnim brojem bodova (24), dok su iza "azura" bili Izrael (12), Estonija (4) i Moldavija (1). U polufinalu baraža, BiH je gostovala u Kardifu ekipi Velsa i nakon 1:1 u "regularnom" vremenu trijumfovala boljim izvođenjem penala (2:4). Italijani su, sa druge strane, u Bergamu izašli na kraj sa Sjevernom Irskom (2:0), postigavši pogotke u drugom poluvremenu.

17 : 55 Meč koji znači Mundijal - pa i više od toga! Ekipa koja trijumfuje u večerašnjem duelu izboriće plasman na Mundijal i u grupnoj fazi odmjeriti snage sa Kanadom, Katarom i Švajcarskom. Drugim riječima, imaće veliku šansu da izbori nokaut fazu - zato je ovaj susret na Bilinom polju od neprocjenjivog značaja za oba sastava!