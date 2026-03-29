Francuz sudi na "Bilinom polju": Italijani strahuju da se ne ponovi "scenario" sa Sjevernom Makedonijom

Bojan Jakovljević
Iskusni Klemon Turpan sudiće baraž meč BiH - Italija.

Klemon Turpan

Punih 12 godina Italija čeka na plasman na Svjetsko prvenstvo, a da ne bi propustila i treći uzastopni Mundijal, u finalu baraža moraće da slavi protiv Bosne i Hercegovine.

Duel na zeničkom "Bilinom polju" biće odigran u utorak od 20.45, a dvoboj je povjeren iskusnom francuskom arbitru Klemonu Turpanu.

"Azurima" Turpan nije ostao u dobrom sjećanju jer je upravo u baražu kvalifikacija za prošlo SP bio delegiran za duel Italije i Sjeverne Makedonije. Tada su Makedonci napravili veliko iznenađenje, pobijedili 1:0 u Palermu i izborili plasman u finale baraža, gdje ipak nisu uspjeli da slave. Portugal ih je porazio 2:0 i tako izborio plasman na prvenstvo svijeta.

Podsjetimo, Italijani su preko Sjeverne Irske sada stigli do finala baraža, dok je BiH bila uspješnija na penale od Velsa.

Istog dana biće odigrani i ostali dueli baraža, nakon kojih ćemo saznati posljednja četiri učesnika iz Evrope na Svjetskom prvenstvu 2026. godine, koje zajedničkim snagama organizuju SAD, Kanada i Meksiko.

BARAŽ ZA MUNDIJAL 2026:

  • BiH - Italija (20.45)
  • Češka - Danska
  • Kosovo - Turska
  • Švedska - Poljska

