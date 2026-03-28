Đoković se oglasio zbog Edina Džeka: Čim je vidio šta je uradio, odmah se javio

Novak Đoković poslao je čestitku Edinu Džeku koji nastavlja da piše istoriju za reprezentaciju Bosne i Hercegovine.

Edin Džeko doveo je reprezentaciju Bosne i Hercegovine na korak do plasmana na Svetsko prvenstvo. Dao je gol u 86. minutu protiv Velsa (1:1), a posle boljeg izvođenja penala je njegova reprezentacija ušla u finale baraža. Sve to ispratio je i Novak Đoković na društvenim mrežama.

Najbolji teniser svih vremena se oglasio i napisao "Bravo Edine, bravo BiH", uz fotografiju teksta pod naslovom "Čudesni Džeko ispisao istoriju: Dugovečnost i klasa bez premca, 20 godina u nizu pogađa za BiH".

Reprezentaciju Bosne čeka najteži mogući rival na putu ka Mundijalu, moraće da pobijedi Italiju u Zenici 31. marta od 20.45 časova. Za taj meč vlada ogromno interesovanje, karte se nude po cijeni i do 20.000 KM. Ukoliko neko ne uspije da nabavi kartu jedna snalažljivi Zeničanin koji živi pored stadiona Bilino polje smislio je rješenje - iznajmljivanje balkona uz jelo i piće.



Inače, gol koji je dao protiv Velsa bio je ujedno i istorijski pošto to znači da je u 20 uzastopnih godina Džeko davao bar jedan gol za nacionalni tim. Sve je počelo 2007. godine kada je zatresao mrežu protiv Turske...

Edin Džeko has now scored an international goal for Bosnia and Herzegovina for the 20th consecutive year:



✅ 2007 — 1 goal

✅ 2008 — 5 goals

✅ 2009 — 8 goals

✅ 2010 — 3 goals

✅ 2011 — 3 goals

✅ 2012 — 6 goals

✅ 2013 — 7 goals

✅ 2014 — 5 goals

✅ 2015 — 7 goals

✅ 2016 —…pic.twitter.com/3uHObPMnoF — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet)March 26, 2026

