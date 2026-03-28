logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Đoković se oglasio zbog Edina Džeka: Čim je vidio šta je uradio, odmah se javio

Autor Goran Arbutina
0

Novak Đoković poslao je čestitku Edinu Džeku koji nastavlja da piše istoriju za reprezentaciju Bosne i Hercegovine.

Novak Đoković čestitao Edinu Džeki i reprezentaciji BIH Izvor: John Walton / PA Images / Profimedia / Profimedia/KROEGER/RHR-FOTO / imago sportfotodienst

Edin Džeko doveo je reprezentaciju Bosne i Hercegovine na korak do plasmana na Svetsko prvenstvo. Dao je gol u 86. minutu protiv Velsa (1:1), a posle boljeg izvođenja penala je njegova reprezentacija ušla u finale baraža. Sve to ispratio je i Novak Đoković na društvenim mrežama.

Najbolji teniser svih vremena se oglasio i napisao "Bravo Edine, bravo BiH", uz fotografiju teksta pod naslovom "Čudesni Džeko ispisao istoriju: Dugovečnost i klasa bez premca, 20 godina u nizu pogađa za BiH".

Reprezentaciju Bosne čeka najteži mogući rival na putu ka Mundijalu, moraće da pobijedi Italiju u Zenici 31. marta od 20.45 časova. Za taj meč vlada ogromno interesovanje, karte se nude po cijeni i do 20.000 KM. Ukoliko neko ne uspije da nabavi kartu jedna snalažljivi Zeničanin koji živi pored stadiona Bilino polje smislio je rješenje - iznajmljivanje balkona uz jelo i piće.

Izvor: Instagram/DjokerNole

Inače, gol koji je dao protiv Velsa bio je ujedno i istorijski pošto to znači da je u 20 uzastopnih godina Džeko davao bar jedan gol za nacionalni tim. Sve je počelo 2007. godine kada je zatresao mrežu protiv Turske...

Vaše mišljenje nam je važno - ostavite nam komentar, nije potrebna registracija!

Tagovi

Edin Džeko Novak Đoković zmajevi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC