FS BiH se oglasio saopštenjem: Šta navijači treba da znaju o meču sa Italijom?

Bh. kuća fudbala objavila je saopštenje za navijače pred susret sa "azurima".

Izvor: Alun Roberts / AFP / Profimedia

Fudbalske reprezentacije BiH i Italije odmjeriće 31. marta u Zenici (20.45) u finalu baraža za plasman na Mundijal.

Meč decenije igra se na rasprodatom Bilinom polju, a Fudbalski savez BiH se dan nakon trijumfa nad Velsom u Kardifu i ovjere plasmana u finale oglasio saopštenjem upućenom svim navijačima koji posljednjeg dana marta budu željeli da se nađu na tribinama zeničkog stadiona.

"Fudbalski savez Bosne i Hercegovine obavještava sve navijače da prilikom dolaska na predstojeću utakmicu obrate posebnu pažnju na pravila koja se odnose na validnost ulaznica i procedure ulaska na stadion. U cilju što bolje organizacije i sigurnosti svih posjetilaca, molimo vas da se pridržavate navedenih uputa i da svoje ulaznice i lične dokumente pripremite na vrijeme.

S tim u vezi sve ljubitelje reprezentacije Bosne i Hercegovine koji planiraju doći u Zenicu na utakmicu sa Italijom 31.03.2026. godine obavještavamo o sljedećem:

1) Ulaznica je važeća ako je kupljena preko sistema event.ba ili putem /FS BiH. Svaka druga kupovina je ilegalna i biti ćete spriječeni da uđete na stadion. Stoga upozoravamo sve ljubitelje naše reprezentacije da ne kupuju ulaznice preko drugih platformi jer će biti poništene.

2) Ulaznica je važeća ako je na njoj ime i prezime vlasnika ulaznice, sva ostala imena (npr. X.R., S.M., R.S.) ne vrijede, te će osobe sa tim ulaznicama biti spriječene da uđu na stadion.

3) Kontrole će biti prisutne kako na ulazima, tako i na spoljnim parametrima oko stadiona, pa vas ljubazno molimo da poštujete navedena pravila, te da lični dokument i ulaznicu pripremite na vrijeme kako ne bi došlo do gužve na ulazima.

4) Sve ulaznice kupljene preko drugih platformi su poništene.

5) Ulaz se otvara u 18:00 sati."

Ekipa koja iz ovog duela izađe kao pobjednik igraće u grupnoj fazi Mundijala protiv Švajcarske, Kanade i Katara.

