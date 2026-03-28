"Došao sam ovdje da pričamo o snimku, nije to bilo u redu": Smijao se zbog BiH, Edin Džeko mu odmah pisao

Italijanski reprezentivac Federiko Dimarko oglasio se nakon što je državna televizija RAI objavila video-snimak na kojem se vidi kako sa saigračima potcjenjuje reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Tvrdi da je sve pogrešno shvaćeno.

Reprezentativci Italije slavili su pobjedu Bosne i Hercegovine protiv Velsa u baražu za Svjetsko prvenstvo, poslije koje je postalo poznato da će Italijani u Zenicu na meč odluke za plasman na Mundijal 2026.

U tom gestu mnogi su opravdano vidjeli aroganciju "azura", koji su i tim slavljem pokazali da računaju da će im biti lakše protiv ekipe Sergeja Barbareza umjesto protiv Velšana. Tim povodom oglasio se jedan od fudbalera sa sada već viralnog snimka slavlja Federiko Dimarko (28), bek Intera.

Baš zbog tog slučaja odlučio je da dođe na konferenciju za novinare i da iznese svoju stranu priče.

"Odlučio sam da dođem i progovorim, jer želim da kažem jednu vrlo važnu stvar: Oduvijek sam imao duboko poštovanje prema svakom klubu i svakoj reprezentaciji. Naš gest je bio jednostavan, instinktivni, pred penale, kao među prijateljima. Moj gest je isti kao i gestovi mojih saigrača. Odmah poslije toga poslao sam poruku Edinu (Džeki), u odličnim smo odnosima, igrali smo zajedno i vidjeli smo se i na odmoru: čestitao sam mu, on meni, i rekao je - neka pobijedi bolji."

"Poslao sam poruku Edinu Džeki"

Prema njegovom mišljenju, tu bi čitava priča trebalo da dobije svoj kraj.

"Što se tiče svega ostalog, iznenadilo nas je to što smo snimljeni u kontekstu u kojem su sa nama uslikani i članovi porodica, čak i djeca. Smatram to nepoštovanjem."

Odgovorio je i na optužbe za aroganciju.

"Kako bismo mogli da budemo arogantni kad već 12 godina nismo otišli na Svjetsko prvenstvo?"

Meč odluke biće odigran u utorak, u Zenici.

"Znali smo i odranije da je atmosfera napeta. Igramo na sve ili ništa, mi i oni. Bosna je bogata talentovanim igračima, a na nama je da ostanemo prisebni i koncentrisani svih 90 minuta", zaključio je fudbaler Intera i reprezentacije Italije.