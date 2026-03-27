Dodatni motiv za BiH: Italijani gledali penale u Kardifu i slavili što će igrati protiv "zmajeve" (VIDEO)

Pogledajte kako su fudbaleri Italije pratili izvođenje penala na meču Bosna i Hercegovina - Italija.

Izvor: Twitter/@Potereaisith/Screenshot

Evropski baraž za odlazak na Svjetsko prvenstvo 2026. godine u SAD, Meksiku i Kanadi donio je "tonu uzbuđenja", pa smo vidjeli plasmane Turske, Češke, Danske, Italije, Poljske, tzv. Kosova, Švedske i na kraju Bosne i Hercegovine, koja je u Kardifu slavila poslije boljeg izvođenja jedanaesteraca.

To znači da "zmajeve" još jedan meč dijeli od plasmana na Mundijal i igraće protiv Italije u Zenici, a tome su se izgleda izuzetno obradovali u redovima "azura". Italija je bez većih problema pobijedila Sjevernu Irsku, a zatim su njeni fudbaleri i stručni štab pratili izvođenje penala u Kardifu. Sudeći po reakciji svih, djeluje da su se plašili Velsa i da su se nadali da će Bosna i Hercegovina ipak doći do pobjede. Pogledajte taj snimak:

Classica arroganza di chi poi paga tutto.



Non va bene esultare ora, si esulta martedì. Ci vuole rispetto per la Bosnia e per l’avversario che andremo ad affrontare.

Bisogna essere concentrati, non si va mai convinti di essere più forti#ItaliaIrlandaDelNord#ITANIRpic.twitter.com/s0jHeGIpH3 — Max Vader (@Potereaisith)March 26, 2026



Prije svega su bili radosni golman Vikario i bek Dimarko, a nema sumnje da će ovaj snimak posebno motivisati fudbalere Bosne i Hercegovine, pošto su ga vjerovatno već vidjeli i prije odlaska na spavanje.

A tek treba da im "proključa krv" do 31. marta i predstojećih utakmica, kada će imati uz sebe i navijače na rasprodatom "Bilinom polju" u Zenici.

Parovi baraža za SP:

Bosna i Hercegovina - Italija

Švedska - Poljska

"Kosovo" - Turska

Češka - Danska

