Džeko priznao da je gol Velsa trgnuo "zmajeve": Mogli smo sve da riješimo i u 90 minuta!

Reprezentacija BIH napravila je ogroman uspjeh i pobjedom protiv Velsa poslije drame i penala prošla u finale baraža za Mundijal 2026.

Gubili su "zmajevi" do 86. minuta, a onda je kao nebrojeno puta dosad Edin Džeko pokazao klasu i postigao pogodak za izjednačenje.

Kapiten BIH pogodio je poslije kornera i održao svoj tim u životu, a njegovi saigrači izdržali su i 30 minuta produžetaka, da bi poslije penala stigli do velike pobjede.

"Teška utakmica, sigurno da su oni bili favoriti, igrali su proiv svojim navijačima. Ali mi smo jedna reprezentacija sa dosta mladih kvalitetnih igrčaa i nas par starijih, imamo kvalitet i danas smo zasluženo pobijedili", rekao je Džeko odmah poslije utakmice.

On je priznao da je selekcija BIH počela ofanzivnije da igra tek poslije vodećeg gola Velsa.

"Malo smo stidljivo ušli u utakmicu i do tog gola publika je i njih malo nosila, mi smo griješili. Imam osjećaj da je taj njihov gol nama dobro došao, počeli smo tada da igramo dobro. Mislim da smo čak trebali da zabijemo još jedan gol i da riješimo sve u 90 minuta. U produžecima su krenuli malo jače, mi smo se odbranili i ta lutrija se konačno okrenula na našu stranu".

Ovo je šesti baraž za selekciju BIH i ujedno šesti za Edina Džeku.

"Ne treba puno razmišljati o tome šta je bilo. Ne volim gledati u prošlost, već šta je danas i šta je sutra. Zaslužili smo finale, imali smo dobre kvalifikacije. Italijani dolaze kao veliki favoriti, ali imamo 90 minuta da pokažemo koliko možemo i daćemo svoj maksimum", poručio je Džeko.