Sergej Barbarez nakon velike pobjede BiH u Velsu: “Vjera je sve”

Nebojša Šatara
Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez bio je vidno zadovoljan nakon što su “zmajevi” u dramatičnoj utakmici protiv Velsa prošli u finale baraža za Mundijal zahvaljujući boljim izvođenjem penala.

Barbarez je istakao da su se pripremali i za jedanaesterce pred duel u Kardifu, ali da je ključ svega bila vjera.
“Mora se uvijek misliti na svaki scenario. Kako će biti na kraju - kako nas sreća služi. Znali smo da imamo dobre šutere i da je Vasilj dobar penaldžija. U utakmici je imao problem s onim golom, koji je pao zbog njegove greške, ali vidjelo se koliko je mentalno jak i kako se vratio u utakmicu", rekao je Barbarez.

Selektor BiH je svjestan da je ekipa dosta lošije igrala prvo poluvrijeme.

"Gledali smo zapravo dvije utakmice u jednoj. Do prvog gola Velsa bila je tvrda šahovska borba, a nakon toga potpuno otvoreno i odlična igra naše reprezentacije. To je ono što uvijek govorim - reakcija je najvažnija stvar. Da mi reagujemo na rezultat, da igrači vide da mogu".

Posebno je istakao mentalnu snagu svoje mlade ekipe.

"Nije važno koliko imaš godina, već koliko znaš da igraš. Svjestan sam što imam njih – ta grupa zaslužuje da njihov put ide dalje. Bez obzira šta će biti u utorak, mi ćemo nastaviti dalje. Imamo volje da radimo zajedno i da obradujemo ovu naciju. Znamo koliko dugo je trajala negativna spirala u našem fudbalu, ali mi smo na prvom frontu i moramo probiti led – onda će sve biti lakše”.

Barbarez je istakao da najviše voli kinematografiju Italije, koja je protivnik u utorak u Zenici u finalu baraža.

"Vidjeću s (Đenarom) Gatuzom (selektorom ‘azura’), preporučiću mu neki naš film, a ja sam njihovih dosta odgledao. Rekao sam da mi je svejedno ko će biti u finalu baraža. Imamo dosta 'Italijana' u našoj ekipi, oni će biti motivisani. Samo preko ovakvih utakmica može se napraviti uspjeh. U svlačionici smo rekli da i 1:0 protiv San Marina i 0:7 protiv Njemačke su stvari koje stalno pominjem. Sve su to oni", zaključio je Barbarez nakon trijumfa u Kardifu.

