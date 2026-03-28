Gatuzo može da odahne: Italijani u najjačem sastavu stižu u Zenicu

Gatuzo može da odahne: Italijani u najjačem sastavu stižu u Zenicu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
"Azuri" će kompletni stići na stadionu "Bilino polje", gdje će u utorak protiv BiH igrati finale baraža za odlazak za Mundijal 2026.

Đanluka Skamaka

Reprezentacije Italije u najjačem sastavu nastavlja pripreme uoči odlučujuće utakmice s BiH, koja donosi plasman na Svjetsko prvenstvo 2026. Nakon pobjede protiv Sjeverne Irske, razloga za zadovoljstvo ima selektor "azura" Đenaro Gatuzo, koji je konačno odradio trening sa kompletnim sastavom poslije brojnih problema uoči meča u Bergamu protiv Ostrvljana.

Osim Bastonija, koji je bio pod znakom pitanja zbog lakše povrede, ali je ipak redovno trenirao, glavna vijest dana je prisustvo Đanluke Skamake u grupi. Napadač Atalante, priključen uprkos mišićnom problemu zadobijenom u posljednjem kolu prvenstva, čini se da je gotovo potpuno zaliječio povredu i odradio je veći dio treninga sa saigračima. Naredni sati biće ključni, ali Gatuzo bi mogao dobiti još jednu opciju u napadu.

Izvor: Gonzales Photo/FCI / imago sportfotodienst / Profimedia

Ni današnji trening nije dao previše naznaka, ali sve ukazuje na to da je Gatuzo spreman da potvrdi početnih jedanaest iz Bergama: Donaruma na golu, Manćini, Bastoni i Kalafiori u odbrani, Politano i Dimarko po bokovima, Tonali, Lokateli i Barela u veznom redu, te Ken i Retegi u napadu.

Jedine dileme selektora mogle bi da se odnose na eventualni start sjajnog Marka Palestre na desnoj strani i mladog talenta Pija Espozita u napadu.

Trening su sa strane pratili predsjednik saveza Gabrijele Gravina i golman Totenhema Guljelmo Vikario, koji je, iako povrijeđen, odlučio da ostane uz reprezentaciju i prati je i u Zenici.

U nedjelju će Gatuzo igračima dati nekoliko sati odmora, uz samo jedan trening zakazan za 17 časova, dok je promijenjen i plan putovanja. U ponedjeljak će reprezentacija odraditi završni trening u Koverćanu, prije nego što po podne otputuje za Sarajevo.

Zbog toga je pomjerena i konferencija za medije selektora, koja će biti održana u 19.15.

Izvor: David Davies, PA Images / Alamy / Profimedia

BiH i Italija odmjeriće snage u utorak od 20.45 na "Bilinom polju", u finalu baraža, a pobjednik će izboriti nastup na Mundijalu 2026, koji će ovog ljeta biti održan u SAD, Kanadi i Meksiku.

