Vrtoglave cijene ulaznica na "crnom tržištu": Na BiH - Italija od 2.000 do 20.000 KM!?

Dragan Šutvić
Cijene ulaznica za meč sa Italijom dostižu nevjerovatne iznose.

BiH Italija ulaznice od 2.000 do 20.000 KM Izvor: Mark Fletcher, MI News & Sport / Alamy / Profimedia

Fudbalske reprezentacije BiH i Italije sastaće se u utorak (31. mart) na zeničkom Bilinom polju, u finalu baraža za Mundijal koji se predstojećeg ljeta igra u SAD, Kanadi i Meksiku.

"Zmajevi" su sinoć u Kardifu eliminisali Vels poslije izvođenja jedanaesteraca, a dan poslije velikog uspjeha izabranika Sergeja Barbareza, FS BiH istakao je da su već sve ulaznice za spektakl protiv Italijana rasprodate.

Dio ulaznica, kao što je i uobičajeno, našao se i na "crnom tržištu", pa se tako cijene karata kod tapkaroša kreću čak i od 2.000 do 20.000 KM!?

Naime, na popularnom servisu za prodaju olx.ba pojavila se nekolicina oglasa, sa tematikom preprodaje ulaznica za predstojeći meč "zmajeva" i "azura". Tako jedan korisnik ove platforme prodaje "parče papira" za istočnu tribinu po cijeni od 2.000 KM.

Drugi potražuje po 3.000 KM za dvije ulaznice za zapadnu stranu Bilinog polja, a na jednom nalogu osvanula je i cijena od čak 20.000 KM, uz napomenu da je to "fiksni" iznos.

Ekipa koja trijumfuje u utorak na Bilinom polju igraće u grupnoj fazi Mundijala sa Katarom, Kanadom i Švajcarskom.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

