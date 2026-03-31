"Dan D" za BiH i Italiju: Ko će na Svjetsko prvenstvo? (ANKETA)

Večeras se na zeničkom "Bilinom polju" igra odlučujući meč baraža za plasman na Mundijal 2026.
BiH ili Italija?
Samo jedna od ove dvije reprezentacije naći će se na spisku 48 reprezentacija koje će tokom ljeta nastupiti na Svjetskom prvenstvu u SAD, Kanadi i Meksiku.
Finale baraža zakazano je za 20.45 na stadionu "Bilino polje" u Zenici, a očekuje se dolazak mnogih poznatih lica, poput Novaka Đokovića, Dilete Leote, Zdravka Mamića...
Italija
77.78% (7)
BiH
22.22% (2)
BiH je do finala baraža stigla nakon penal-serije u duelu sa Velsom, dok su Italijani bili bolji od još jedne ostrvske selekcije, reprezentacije Sjeverne Irske.
"Zmajevi" do sada nikada nisu uspjeli da prođu baraž, pa će i zbog toga biti pod dodatnim pritiskom protiv "azura". BiH je samo jednom u istoriji igrala na prvenstvu svijeta, i to 2014. godine u Brazilu, dok su Italijani, inače četvorostruki osvajači "boginje" (1934, 1938, 1982, 2006) propustili prethodna dva Mundijala i nastojaće da to ne učine i treći put u nizu.
BiH i Italija do sada u se susreli pet puta, od čega su četiri meča bila zvanična, a posljednji odigran 2024. godine prijateljski. "Azuri" su slavili četiri puta (2:1, 3:0, 2:0, 1:0), dok je jedan meč završen bez pobjednika (1:1).
Svi mečevi BiH i ItalijeIzvor: FSBiH
Prijateljska utakmica (2024)
- Italija - BiH 1:0
Liga nacija (2020)
- Italija - BiH 1:1
- BiH - Italija 0:2
Kvalifikacije za EP (2019)
- Italija - BiH 2:1
- BiH - Italija 0:3