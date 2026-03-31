"Dan D" za BiH i Italiju: Ko će na Svjetsko prvenstvo? (ANKETA)

Večeras se na zeničkom "Bilinom polju" igra odlučujući meč baraža za plasman na Mundijal 2026.

Izvor: FSBiH

BiH ili Italija?

Samo jedna od ove dvije reprezentacije naći će se na spisku 48 reprezentacija koje će tokom ljeta nastupiti na Svjetskom prvenstvu u SAD, Kanadi i Meksiku.

Finale baraža zakazano je za 20.45 na stadionu "Bilino polje" u Zenici, a očekuje se dolazak mnogih poznatih lica, poput Novaka Đokovića, Dilete Leote, Zdravka Mamića...

BiH je do finala baraža stigla nakon penal-serije u duelu sa Velsom, dok su Italijani bili bolji od još jedne ostrvske selekcije, reprezentacije Sjeverne Irske.

"Zmajevi" do sada nikada nisu uspjeli da prođu baraž, pa će i zbog toga biti pod dodatnim pritiskom protiv "azura". BiH je samo jednom u istoriji igrala na prvenstvu svijeta, i to 2014. godine u Brazilu, dok su Italijani, inače četvorostruki osvajači "boginje" (1934, 1938, 1982, 2006) propustili prethodna dva Mundijala i nastojaće da to ne učine i treći put u nizu.

BiH i Italija do sada u se susreli pet puta, od čega su četiri meča bila zvanična, a posljednji odigran 2024. godine prijateljski. "Azuri" su slavili četiri puta (2:1, 3:0, 2:0, 1:0), dok je jedan meč završen bez pobjednika (1:1).

Svi mečevi BiH i Italije

Izvor: FSBiH

Prijateljska utakmica (2024)

Italija - BiH 1:0

Liga nacija (2020)

Italija - BiH 1:1

BiH - Italija 0:2

Kvalifikacije za EP (2019)