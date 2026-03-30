Reprezentativci BiH odradili su danas u Butmiru službeni trening uoči utakmice finala baraža za odlazak na Svjetsko prvenstvo sa Italijom.
Ekipa je spremna i selektor Sergej Barbarez sa svojim saradnicima na raspolaganju ima sve pozvane igrače.
Utakmica protiv Italije na programu je u utorak, 31. marta, u 20.45 sati na stadionu "Bilino polje" u Zenici.
"Zmajevi" odradili trening, sve spremno za finale!
Utakmicu sudi Klemon Turpan iz Francuske, sa asistentima Nikolasom Danoom i Benžamanom Pažeom (takođe iz Francuske). Četvrti sudija je Hose Marija Sančes iz Španije, a VAR sudije su Francuzi Žerom Brisar i Vili Delažo.