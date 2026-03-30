Predsjednik UEFA dolazi uživo da gleda "zmajeve" protiv Italije

Prvi čovjek UEFA Aleksandar Čeferin boraviće u Bosni i Hercegovini narednih dana.

Izvor: Profimedia

Predsjednik Evropske fudbalske unije Aleksander Čeferin i zamjenik generalnog sekretara UEFA za poslovne odnose nacionalnih fudbalskih asocijacija i međunarodne odnose Zoran Laković dolaze u utorak u Sarajevo.

Oni će uživo posmatrati finale baraža između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Italije, a boraviće ukupno tri dana u BiH, prenijela je "Arena Sport".

To je ujedno najduži period koji je Čeferin proveo u nekoj od zemalja članica UEFA, a da je povod jedna međunarodna utakmica, što dovoljno govori o značaju njegove posjete i čvrstih konekcija s Fudbalskim savezom BiH.

Tokom boravka u Bosni i Hercegovini Čeferin i Laković će razgovarati s čelnicima FS BiH o brojnim temama koje se tiču saradnje s UEFA i razvoja bh. fudbala.

Takođe, prvi čovjek krovne evropske fudbalske organizacije daće i ekskluzivni intervju za pomenutu televiziju, koji će u utorak uveče biti emitovan.

Utakmica na "Bilinom polju" igra se u utorak od 20.45 časova.

(MONDO)