Edin Džeko pred baraž: Ako iko zna igrati na lošim terenima, znaju Italijani! Stadion Empolija nije bolji od zeničkog!

Bosanskohercegovački kapiten Edin Džeko govorio je u ponedjeljak pred utakmicu protiv Italije u baražu za plasman na Mundijal, koja se igra u utorak od 20.45 u Zenici.

Izvor: YouTube/NFSBiH/Screenshot

Edin Džeko je na početku prokomentarisao snimak koji se pojavio poslije pobjede Bosne i Hercegovine nad Velsom gdje Italijani slave pobjedu "zmajeva", smatrajući da će im biti lakši protivnik.

"Neka je fokus otišao na nešto drugo. Što se tiče mene, to je za mene normalna stvar. Svi mi imamo neke preferencije, kako u životu, tako i u fudbalu, s kim bismo htjeli, s kim ne bismo. Ali, nekada treba biti i pametniji u nekim stvarima. U današnje vrijeme društvenih medija iz nečega normalnog, to je otišlo u nešto drugo. Ali, za mene ništa posebno", rekao je Džeko, a prenosi "Oslobođenje".

Kapiten "zmajeva" je protiv Turske 2007. godine postigao prvi gol za reprezentaciju, i od tada, pa do posljednje utakmice u Kardifu postigao je barem po jedan pogodak svake godine za bh. selekciju.

"Recimo, nisam ni ja znao da sam davao golove 20 godina zaredom. To je neki znak da karijera igrača proleti u sekundi, dok se okreneš. Treba uživati u svakom treningu, u svakoj utakmici, jer brzo dođe kraj. Sigurno da me Italijani dobro znaju, ali isto tako dobro znam i ja njih. Sa većinom igrača koji igraju u prvih 11 sam igrao, da li u Romi, Interu, Fiorentini. Poznavajući Italijane, znam da će nas dobro analizirati".

Svjestan je Edin koliko ga obožavaju u BiH.

"Vidiš sve na mom osmijehu. Sigurno da mi imponuje. To znači da sam dao nešto lijepo ovoj državi, što je za mene najbitnije. Uvijek sam govorio da mi je čast igrati za ovu reprezentaciju i sve dok budem mogao pomoći, dok me selektor bude želio, ja ću biti tu. Priželjkujemo pobjedu. To je najbitnije. Svaka utakmica donosi nešto novo. Sigurno da Italija zna jako dobro protiv koga igra, dobro će se pripremiti i kao što selektor reče svaka utakmica je drugačija, svako se može u toku utakmice promijeniti iz jednog sistema u drugi i bitno je da se dobro reaguje. Ja priželjkujem prije svega da mi budemo nanajvećem nivou i to je najbitnije".

Edin Džeko je igrao svih pet prethodnih neuspješnih baraža - ovo mu je šesti.

"Znaš da ne želim da se vraćam na to, i ti opet, kroz smijeh govori Džeko, pa nastavlja: U Vels smo otišli sa pozitivnim samopouzdanjem, jer znamo koliko smo napredovali u prethodne dvije godine i znamo da imamo kvalitet da pobijedimo u Velsu. Sigurno da je taj gol donio nam neku sigurnost i još veću vjeru da možemo ostvariti pozitivan rezultat. Znao sam ko puca zadnji penal i kada sam vidio da su oni promašili, znao sam da će Kerim (Alajbegović) zabiti taj penal. Mali ima takav kvalitet i takvo samopouzdanje, da se ja uopšte nisam bojao".

Džeko je uvjeren da Italija poštuje BiH i da će se tako postaviti na "Bilinom polju".

"Siguran da nas neće potcijeniti, posebno poslije onoga što se desilo sa Dimarkom i Vikariom. Nisu ni oni sretni što se to na taj način desilo i vjerujem da nas respektuju. Znaju da imamo kvalitet, da igramo pred svojim navijačima i da im neće biti jednostavna utakmica".

Očekuje Džeko jednu taktičku borbu.

"Što se mene tiče, Njemačka i Italija nemaju jedno sa drugim, u Njemačkoj je intezitet, u Italije je taktika. Ne znam kako misliš da Italijani kopiraju Nijemce. Italijanima je jedan od većih problema intezitet, kojeg oni nemaju. Zbog toga i ne prave najbolje rezultate u Evropi. Očekujem i sutra jednu taktičku utakmicu. Veliki ulog je na obje strane. Italija propušta posljednja dva Svjetska prvenstva, a tako i mi propuštamo posljednja dva. Vjerujem da će obje ekipe biti mnogo oprezne od prvog minuta".

Italijanski novinari su Džeku upitali o slavlju italijanske reprezentacije kad su vidjeli da će im "zmajevi" biti rival.

"Za mene je sasvim normalna reakcija i svako ima preferencije. Moja je bila da ne igramo protiv Italije. Ali, treba biti pažljiv kada imamo društvene mreže, jer se jedna najnormalnija stvar može pretvoriti u nešto drugo. Italija je željela da ne igra protiv Velsa. Dimarko mi je poslao poruku u kojoj mi je rekao da nije želio nikoga uvrijediti i ja sam sam mu odgovorio, naravno savršeno smo se razumjeli".

Džeko je odgovorio i na pitanje šta misli da nedostaje Italijanima.

"Šta ja mogu reći, mislim da dobro poznajem italijanski fudbal i volim ga. Jako sam se dobro snašao tamo. Nedostaje Toti, Del Pjero, nedostaju imena poput njih. Nema kvaliteta kakva je bila. To su igrači koji su bili nešto drugo".

Italijani su dosta pažnje posvetili stadionu "Bilino polje", a na konstataciju da stadion Empolija, gdje je gostovala Bosna i Hercegovina, nije puno bolji od zeničkog, Edin Džeko je odgovorio:

"Stadion u Empoliju, uz sav respekt, nije bolji od 'Bilinog polja'. Ne znam o čemu pričamo. Ja bih lično volio da igramo na boljim stadionima, nego na lošijim, s obzirom na to da je veća motivacija, više navijača, čovjek više uživa kad je ljepši teren, stadion. Ali, ako je iko naučio da igra na lošim terenima, to su Italijani", istakao je Edin.

Ermedina Demirovića nije htio gol u Kardifu, ali vjeruje Džeko da će se to vratiti.

"Nema se tu šta puno reći, on je velik momak, zna koliko on znači za reprezentaciju, kao što i mi znamo koliko nam znači. Desi se da promašiš dvije šanse na utakmici, ali sreća današnjeg fudbala je što za par dana imaš novu utakmicu da se iskupiš i odigraš bolju utakmicu. Mi svi vjerujemo u Demira i vjerujem da će odigrati veliku utakmicu", zaključio je Džeko.

(MONDO)