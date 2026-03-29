Sa San Marinom namučio "zmajeve", sada savjetuje Italijane: Bosna je spora i predvidiva!

Reprezentacija Italije u utorak će gostovati u Zenici u istorijskom meču baraža za odlazak na Svjetsko prvenstvo. "Azuri" će pokušati da nakon dva propuštena Mundijala izbore plasman na najveću fudbalsku smotru, a na drugoj strani selekcija BIH pokušaće da skine "prokletstvo baraža" i da se u šestom pokušaju izbori za odlazak na Svjetsko prvenstvo.

Italijani u BIH stižu u ponedjeljak, ali neće trenirati u Zenici, već će samo obići teren Bilinog polja i održati konferenciju za novinare.

Posljednji Italijan koji se suprotstavio Bosni u Zenici bio je Roberto Ćevoli, naturalizovani državljanin San Marina koji je od 2023. godine selektor fudbalske reprezentacije ove zemlje.

Ćevoli se u razgovoru za “Gazetu delo sport” prisjetio gostovanja San Marina prošlog juna u okviru kvalifikacija za Mundijal.

"Prvu utakmicu odigrali smo na Bilinom polju 7. juna. Bilo je 32 stepena Celzijusa i zagušljivo vruće, potpuno drugačije od ovog snijega sada. To je mali, skučen i oronuo stadion. Tribine su vrlo blizu terena, a navijači su nevjerojatno glasni", počeo je Ćevoli, čija selekcija je tada poražena sa minimalnih 1:0.

"Uspjeli smo ih pritisnuti odigravši sjajnu utakmicu. Dvadeset pet minuta prije kraja još uvijek je bilo 0:0. Džeko je sjedio na klupi u patikama, bez kopački. Nije trebao ući, a onda se selektor predomislio. Postigao je odlučujući gol, a završilo je 1:0 za njih. Ali u posljednjem minutu krenuli smo u kontranapad i umalo izjednačili. Publika je slavila našu grešku,svi su bili uplašeni. Mislili su da će kod kuće protiv San Marina lako pobijediti".

Evo šta Ćevoli kaže o “zmajevima” i kako je savjetovao svoje sunarodnike pred duel u utorak.

"Oni su spora ekipa, pomalo ukočena. Igraju sporim tempom, što je pozitivan faktor za Azure. U Zenici sam pokušao usmjeriti utakmicu na intenzitet, pritiskali smo visoko i duplali smo igrače na igrača s loptome. Na terenu, međutim, imaju jake individualce, posebno vječnog Džeku", istakao je selektor San Marina i nastavio o "Dijamantu":

"On je napadač kojeg talijanski defanzivci dobro poznaju. Gatuzo će znati bolje od mene kako mu smanjiti prostor. Ima 40 godina i još uvijek ima samopouzdanja, on je prijetnja broj jedan. U revanšu (pobjeda BIH 6:0, op.a.) me iznenadio mladi Alajbegović. Postigao je svoj prvi gol za reprezentaciju protiv nas. Trči, dribla i sjajan je s obje noge. Treba ga dobro pratiti".

U reprezentaciji BIH ima nekoliko igrača koji nastupaju u Italiji.

"Od Atalantinog Kolašinca do Sasuolovog Muharemovića. Međutim, predvidljivi su u svojoj igri i pate čak i u fizičkim izazovima. U posjedu smo puno radili s loptom, tjerajući ih da trče. Nemaju iznimno brze igrače, pa čak su i njihovi napadački manevri lako čitljivi. Ali budite oprezni da ne potcijenite okolinu".

Ćevoli je prokomentarisao i stadion Bilino polje na kojem će gostovati Italija.

"Zbog smanjenog kapaciteta biće manje od 15.000 navijača koje smo vidjeli na tribinama u junu. Publiku možete osjetiti čak i u svlačionicama, do kojih je takođe teško doći. Dali su nam svlačionicu na drugom spratu stadiona. Da bismo došli tamo, morali smo se popeti dva spreta vrlo strmim stepenicama. Za igrače to nije bio problem, ali za ljude koji su bili zaduženi za opremu je bio apsolutni problem. Nositi svu opremu gore, bez mogućnosti korištenja lifta, bilo je naporno".

Na opasku novinara da u Zenici ljudi navijaju ne samo sa tribina. Već i sa balkona okolnih zgrada, pa smo vidjeli i zanimljivu ponudu jednog Zeničanina, selektor San Marina je odgovorio:

"Skoro kao stadion Ecio Šida u Krotoneu. Kao igrač, nosio sam dres Rosoblua 2004. navijači bi hrlili u bolnicu pored stadiona kako bi izbjegli plaćanje ulaznica i bodrili momčad s prozora s pogledom na teren".

Ćevoli i selektor BIH Sergej Barbarez imali su kratak razgovor poslije utakmice u Zenici.

"Došao mi je čestitati nakon pobjede od 1:0. Cijenio je našu partiju i koliko smo se borili", rekao je selektor San Marina.

"Gatuzova sekipa ima očigledno veći kvalitet od protivnika, u svakom pogledu. Azuri imaju ono što je potrebno za pobjedu i povratak na Svjetsko prvenstvo nakon 12 godina", uvjeren je Ćevoli.